Samuel Umtiti, campeÃ³n del mundo con Francia, se retira a los 31 aÃ±os

El francÃ©s Samuel Umtiti celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la semifinal entre Francia y BÃ©lgica del Mundial de 2018 en el Estadio de San Petersburgo, San Petersburgo, Rusia, el martes 10 de julio de 2018. . Foto: Foto AP/Natacha Pisarenko, Archivo

(AP).- Samuel Umtiti, campeÃ³n del mundo en 2018, se retirÃ³ del futbol. El exdefensor francÃ©s de 31 aÃ±os que tambiÃ©n ayudÃ³ al Barcelona a ganar dos tÃ­tulos de La Liga y tres trofeos de la Copa del Rey, ha estado sin club desde que dejÃ³ el equipo de la Ligue 1 Lille al final de la temporada pasada.

"Tras una carrera intensa con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiÃ³s", dijo Umtiti en su cuenta de Instagram el lunes. "Lo di todo con pasiÃ³n y no me arrepiento de nada".

Umtiti jugÃ³ 31 veces con Francia y participÃ³ en la Eurocopa de 2016. MarcÃ³ cuatro goles, incluido el de la victoria por 1-0 ante BÃ©lgica en las semifinales del Mundial de 2018.

"Sam, que se uniÃ³ a la selecciÃ³n nacional francesa para la Eurocopa 2016, jugÃ³ un papel importante en nuestra conquista del tÃ­tulo de la Copa del Mundo en Rusia", dijo el entrenador de Francia, Didier Deschamps.

Todos recordarÃ¡n su gol de cabeza que nos permitiÃ³ vencer a BÃ©lgica y clasificarnos para la final. TambiÃ©n recuerdo su compaÃ±erismo con RaphaÃ«l, su solidez defensiva, su espÃ­ritu de lucha. La rodilla ya le dolÃ­a, pero aguantÃ³ con una valentÃ­a ejemplar hasta el final.

Es el quinto campeÃ³n del Mundo de 2018 que se retira despuÃ©s de Blaise Matuidi, Adil Rami, RaphaÃ«l Varane y Steve Mandanda.

Umtiti comenzÃ³ su carrera profesional en el club de su infancia, el Lyon, donde ganÃ³ la Copa de Francia en 2012. Pero en los Ãºltimos aÃ±os tuvo problemas con las lesiones y solo jugÃ³ unas pocas apariciones con el Lille.