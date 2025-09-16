El influencer Paulo Chavira perdió 100 mil dólares tras apostar a favor del “Canelo” Álvarez (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El influencer mexicano Paulo Chavira, conocido por sus pronósticos deportivos y su cercanía con figuras del boxeo, se convirtió en tendencia tras perder una apuesta de 100 mil dólares (aproximadamente 2 millones de pesos mexicanos) a favor de Saúl "Canelo" Álvarez en la pelea estelar contra Terence Crawford, celebrada el pasado 13 de septiembre en Las Vegas.

La derrota de Canelo no solo marcó una sorpresa histórica en el mundo del boxeo, sino que también dejó a Chavira con una pérdida significativa.

Antes del evento, las casas de apuestas daban a Canelo como favorito, con cuotas de victoria entre 1.60 y 1.71 (implicando una probabilidad de triunfo de aproximadamente 60-62%). Crawford, por su parte, tenía cuotas cercanas a 2.30.

Paulo Chavira apostó 100 mil dólares en efectivo a favor de Canelo, es decir, apostó simplemente a que el mexicano ganaría el combate, sin importar el método. En un video publicado en Instagram y X, que acumuló millones de vistas, Chavira mostró fajos de billetes en un casino de Las Vegas, explicó el proceso de la apuesta y exhibió el ticket, exclamando: "Gana güero, por favor. Vamos, por favor".





Tras la derrota de Canelo, el influencer compartió publicaciones con humor, prometiendo "beber toda la noche" para sobrellevar la pérdida, aunque también expresó apoyo al boxeador.

Chavira, con cientos de miles de seguidores, es conocido por sus retos extremos y su relación con Canelo. En marzo de 2025, Álvarez y su entrenador Eddy Reynoso le propusieron un desafío: bajar 50 kilos en cuatro meses a cambio de 50 mil dólares. Además, en abril de 2025, Chavira ganó una apuesta de 1 millón de pesos contra Canel o, lo que reforzó su confianza en el mexicano para este combate.

La pelea Canelo vs. Crawford fue un éxito económico, como suele ocurrir con los eventos protagonizados por el mexicano, uno de los mayores generadores de ingresos en el boxeo.

El T-Mobile Arena, con capacidad para 20 mil espectadores, reportó un lleno total. Con boletos que oscilaron entre 500 y 10 mil dólares, se estima que la taquilla generó entre 15 y 20 millones de dólares.

Canelo, como principal atracción, habría recibido una bolsa garantizada de alrededor de 25-30 millones de dólares, más un porcentaje de los ingresos de PPV. Crawford, por su parte, habría asegurado entre 10-15 millones de dólares.

En total, el evento habría generado entre 100 y 150 millones de dólares, consolidándose como uno de los más lucrativos del año.