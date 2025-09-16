Real Madrid vence 2-1 al Marsella en el regreso de la Champions League; Mbappé anotó doblete. Foto: AP

(AP).- Este día, Kylian Mbappé convirtió dos penaltis y el Real Madrid, jugando con 10 hombres, remontó para vencer 2-1 al visitante Marsella en la primera jornada de la Champions League.

La victoria significó que el Madrid, 15 veces campeón, se convirtió en el primer equipo en la historia de la competición, desde el cambio de marca a principios de los años 90, en alcanzar las 200 victorias.

Y le dio al exjugador estrella del Madrid Xabi Alonso una victoria en su debut en la Liga de Campeones como entrenador del club.

Timothy Weah adelantó al visitante Marsella desde el principio, pero Mbappé contraatacó desde el punto de penalti en el 29 y el 81.

El primer penalti llegó por falta a Rodrygo y el segundo por mano de un defensa. Mbappé ya suma 50 goles en 64 partidos con el Madrid.

"Nos alegra que siga marcando goles y que se sienta cada vez más cómodo", dijo el centrocampista del Madrid, Federico Valverde, sobre la estrella francesa. "Nuestro trabajo es asegurarnos de que el balón le llegue y que tenga aún más oportunidades de gol que las que tiene ahora".

El capitán madridista Dani Carvajal fue expulsado en el minuto 72.

Weah, internacional estadounidense e hijo del ex ganador del Balón de Oro George Weah, recibió un pase de Mason Greenwood, quien le quitó el balón a Arda Guler del Madrid cerca del mediocampo.

El debut de Trent Alexander-Arnold en la Champions League con el Madrid duró solo cinco minutos. El defensa inglés fue sustituido por Carvajal debido a una aparente lesión muscular.

La policía española se enfrentó a los aficionados del Marsella antes del partido, pero la situación se controló rápidamente.