Pumas vence en tribunales a Dani Alves y el exjugador deberá pagar indemnización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió un laudo a favor del equipo de futbol Pumas, el cual sostenía una disputa legal con el exfutbolista Dani Alves derivado de su salida de la institución, luego de verse involucrado en un caso de agresión sexual a una mujer de 23 años en diciembre de 2022 durante sus vacaciones en Barcelona, cuando formaba parte de la plantilla del conjunto universitario.

A través de un comunicado, el Club Universidad Nacional dio a conocer el fallo con el que se pone punto final al pleito que mantenía con el jugador por más de dos años y que en un inicio se había resuelto a favor del internacional brasileño, quien ahora deberá pagar una compensación al equipo mexicano.

“El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al señor Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”, se lee en el documento difundido por los canales oficiales de la institución auriazul.

En su momento, Alves argumentó un despido injustificado; sin embargo, Pumas fijó su postura de rescindir el contrato a partir de una cláusula en la que una decisión de este tipo estará sustentada si el involucrado perjudica la imagen pública de la institución.

Tras ser denunciado de la agresión, Alves comenzó su proceso legal en España y después de más de un año en prisión preventiva, la Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de cárcel; sin embargo, la defensa del exjugador apeló la decisión y en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolvió al brasileño, luego de que el dictamen presentaba vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos.