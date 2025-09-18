Sorpresivo campeón en el Mundial de atletismo agradece a policía antidopaje por nivelar competencia

El francés Jimmy Gressier celebra tras ganar en la final de los 10.000 metros del Mundial de atletismo, el domingo 14 de septiembre de 2025, en Tokio. Foto: AP

TOKIO (AP) — En lugar de agradecer a sus padres o a su entrenador, el sorprendente ganador de los 10.000 metros masculinos en el campeonato mundial hizo un gesto de reconocimiento a la policía antidopaje.

El francés Jimmy Gressier sorprendió al conseguir primera medalla de oro del país en un Mundial después de que el equipo de atletismo quedarse fuera del podio no subió al podio en los Juegos Olímpicos en su propio estadio hace un año.

Acto seguido, Gressier agradeció a la Unidad de Integridad del Atletismo, que se formó en 2017 para combatir el dopaje en el atletismo.

"Hoy, vencí a África Oriental", afirmó Gressier el domingo por la noche. “No nos engañemos, saben que no soy exigente. La AIU está haciendo un trabajo enorme y ayuda a nivelar un poco más la competencia".

Entre los mayores proyectos de la AIU ha estado llevar a las federaciones de Kenia, Etiopía y otros países problemáticos a cumplir con las normas de dopaje, exigiéndoles realizar más pruebas.

El director general de la AIU, David Howman, dijo que se realizaron 1.209 pruebas a 145 atletas de países de alto riesgo, incluidos Kenia y Etiopía, en el período previo al Mundial.

Dijo que tomó nota del comentario de Gressier después de que el francés superara al etíope Yomif Kejelcha en la meta.

"Es realmente gratificante escuchar que los atletas aprecian lo que estamos haciendo", expresó Howman.

No ha habido indicios de que Kejelcha haya estado involucrado alguna vez en dopaje.