La marchista Alegna GonzÃ¡lez conquista su primera medalla mundial

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La marchista mexicana Alegna GonzÃ¡lez se convirtiÃ³ en subcampeona mundial en la prueba de 20 kilÃ³metros de marcha.

En el Campeonato Mundial de Atletismo que se realiza en Tokio, JapÃ³n, la chihuahuense caminÃ³ la distancia en 1 hora 26 minutos 6 segundos, tiempo que representa su mejor marca personal.

Alegna GonzÃ¡lez quedÃ³ detrÃ¡s de la espaÃ±ola MarÃ­a PÃ©rez, quien finalizÃ³ en la primera posiciÃ³n con tiempo de 1 hora 25 minutos 54 segundos, y el tercer lugar fue la local Nanako Fujii con 1 hora 26 minutos 18 segundos.

En lo que va del aÃ±o, la marchista chihuahuense tuvo diferentes competencias de preparaciÃ³n a las que viajÃ³ cubriendo sus propios gastos y con la promesa de la ComisiÃ³n Nacional de Cultura FÃ­sica y Deporte (Conade) de que le reembolsarÃ¡ ese dinero.

Esta es la segunda medalla mundial que gana MÃ©xico en la categorÃ­a femenil de marcha. La primera la obtuvo la mexiquense Lupita GonzÃ¡lez, quien tambiÃ©n se agenciÃ³ una plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres 2017.

Pese a que Alegna GonzÃ¡lez viajÃ³ al Mundial de Tokio con la intenciÃ³n de tambiÃ©n competir en la prueba de los 35 kilÃ³metros, no pudo participar porque se enfermÃ³.

Con la plata de GonzÃ¡lez, MÃ©xico ha obtenido dos medallas en el Mundial de Atletismo 2025. La otra la ganÃ³ el tambiÃ©n chihuahuense Uziel MuÃ±oz en lanzamiento de bala