Activistas piden a afición mexicana terminar con cánticos homofóbicos antes del Mundial de 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Frustrados porque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha logrado detener un cántico homofóbico escuchado durante los partidos de la selección nacional, activistas LGBTTTIQ+ están haciendo un llamado directo a los fanáticos locales para que pongan fin a ese hábito ofensivo antes del Mundial del próximo verano.

El cántico, un insulto de una sola palabra que literalmente significa "prostituto masculino" en español, se volvió viral en el Mundial de 2014 en Brasil y las multas posteriores (incluyendo 100 mil francos suizos (en aquel entonces 114 mil dólares) por dos incidentes durante el Mundial de 2022 en Qatar) tuvieron poco impacto.

“Esas multas no han servido para nada. ¿Y qué ha hecho la federación? Poco. Y lo que ha hecho es inútil”, dijo Andoni Bello, activista LGBTTTIQ+ y crítico del cántico, quien jugó con México en torneos de futbol amateur organizados por la Asociación Internacional de Futbol Gay y Lésbico.

Estados Unidos, Canadá y México serán sedes del Mundial de 2026 que comenzará el próximo 11 de junio.

A México se le otorgaron 13 partidos en tres ciudades: Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, donde el cántico se escuchó por primera vez durante un partido clasificatorio olímpico de 2004 entre México y Estados Unidos. Después, se extendió a los estadios de todo el país con los fanáticos del club de fútbol Atlas de Guadalajara.

La falta suele ocurrir cuando el portero contrario realiza un saque de meta y es más frecuente cuando la selección mexicana va perdiendo el partido.

“Me preocupa la violencia que se expresa en los estadios, que es invisible y anónima”, añadió Bello. “Esta violencia normalizada perpetúa los crímenes de odio homofóbicos en este país. Parece muy drástico, pero es real. Si pensamos que no pasa nada, la estamos perpetuando”.

Inicialmente, los funcionarios de la federación argumentaron que el cántico no estaba dirigido a los homosexuales y que la palabra tenía connotaciones diferentes en la cultura mexicana, pero luego cambiaron el enfoque lanzando campañas sociales que no tuvieron éxito. Ahora, simplemente piden a los aficionados que no lo hagan antes de los partidos.

En 2022, la federación también amenazó con prohibirles la entrada al estadio durante cinco años a los aficionados que gritaran el insulto durante los partidos, pero no lo hizo cumplir.

“La federación quería encontrarle otros significados. No tiene otros significados; es homofóbico”, dijo Bello. “Hacemos un llamado a patrocinadores, instituciones, jugadores, equipos y aficionados para que cambien su forma de ver a las personas y su sexualidad”.

Bello se ha asociado con Calma Comunidad, una organización sin fines de lucro que busca brindar educación sexual, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un organismo descentralizado del gobierno mexicano que busca eliminar la discriminación en el país. Se acercarán a equipos de primera división y a sus clubes de aficionados para intentar impartir talleres antes del Mundial.

“Es una gran oportunidad para generar estos pequeños y grandes cambios. Aquí nos resistimos a generar o promover esos cambios”, dijo David Moncada, de Calma Comunidad.

Bello agregó que ni él ni las otras organizaciones están pidiendo a los fanáticos que se diviertan en el estadio, solo que eviten hacerlo mientras usan un insulto homofóbico.

Quiero que mi equipo gane y que el otro sienta la presión del estadio. Claro que voy a gritarles y presionarlos para que cometan errores, pero no necesito hacer comentarios homofóbicos —añadió Bello—. No es necesario.