Critican al Villarreal por fichar a delantero israelí que apoya públicamente guerra contra Hamás

El israelí Manor Solomon aplaude a sus aficionados al final del partido de clasificación para la Eurocopa 2024 entre Rumania e Israel en el estadio Arena Nacional de Bucarest, Rumania, el sábado 9 de septiembre de 2023.. Foto: Foto AP/Andreea Alexandru, archivo

MADRID (AP).- El club español Villarreal enfrenta críticas de algunos de sus aficionados después de un acuerdo de último minuto para fichar a un jugador israelí que ha apoyado públicamente a su nación en su guerra contra Hamás.

Algunos fanáticos criticaron al Villarreal a través de publicaciones en las redes sociales después de que el club fichara al delantero Manor Solomon cerca del final de la fecha límite de transferencia el lunes por la noche.

Solomon, de 26 años, llegó tras la cesión del Villarreal al Tottenham. El internacional israelí jugó la temporada pasada cedido en el Leeds United, al que ayudó a ascender a la Premier League.

Solomon ya había sido criticado por algunos aficionados ingleses tras publicar mensajes de apoyo a Israel en la guerra. Anteriormente jugó en el Fulham y en el Shakhtar Donetsk ucraniano.

El fichaje de Solomon culminó un mercado de fichajes muy intenso para el Villarreal, que regresa a la Liga de Campeones esta temporada.

El club del este de España gastó más de 100 millones de euros (116 millones de dólares) en fichajes, la tercera cifra más alta de España, según la web Transfermarkt. Ganó casi lo mismo con las ventas del mediapunta Álex Baena al Atlético de Madrid, del delantero Yéremy Pino al Crystal Palace y del delantero Thierno Barry al Everton.

Otros fichajes del Villarreal durante esta ventana incluyen al delantero Georges Mikautadze del Lyon y al defensa Renato Veiga del Chelsea.

El primer rival del Villarreal en la Liga de Campeones será el ex club de Solomon, el Tottenham, el 16 de septiembre.