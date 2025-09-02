Jamie Vardy ficha por el Cremonese de Italia tras 13 temporadas en el Leicester City

Jamie Vardy ficha por el Cremonese de Italia tras 13 temporadas en el Leicester. Foto: AP

ROMA (AP).- Jamie Vardy se muda a Italia despuÃ©s de 13 temporadas con Leicester City que incluyeron un improbable tÃ­tulo de la Liga Premier en 2016.

El delantero inglÃ©s de 38 aÃ±os firmÃ³ este dÃ­a con el club reciÃ©n ascendido a la Serie A, el Cremonese.

El club dijo que Vardy habÃ­a firmado hasta finales del prÃ³ximo mes de junio con opciÃ³n de renovaciÃ³n.

En abril se anunciÃ³ que Vardy dejarÃ­a Leicester al final de la temporada pasada, y marcÃ³ su partido nÃºmero 500 y Ãºltimo con el club un mes despuÃ©s con un gol de despedida que fue su nÃºmero 200 con el equipo.

Vardy anotÃ³ en un rÃ©cord de 11 partidos consecutivos en la campaÃ±a del Leicester que le permitiÃ³ ganar el tÃ­tulo, una historia que serÃ¡ recordada como una de las mÃ¡s grandes del fÃºtbol. El tÃ­tulo desafiÃ³ las probabilidades de pretemporada de 5000-1.

Tras ganar los playoffs de la Serie B y regresar a la mÃ¡xima categorÃ­a despuÃ©s de dos aÃ±os, el Cremonese sorprendiÃ³ al AC Milan en su debut en la Serie A. Sigue invicto tras una dramÃ¡tica victoria sobre el Sassuolo el viernes.