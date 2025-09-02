Manchester City ficha a Donnarumma tras la salida de Ederson al Fenerbahce

(AP).- El Manchester City fichó a Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain después de vender al veterano portero Ederson Moraes al Fenerbahce este martes, en un cambio que parece estar en desacuerdo con el enfoque de juego del equipo otrora dominante de la Premier League.

Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, fue una figura clave en la carrera del PSG hacia el título de la Champions League la temporada pasada, pero fue considerado excedente en el club francés luego del fichaje de Lucas Chevalier del Lille el mes pasado.

El City ha fichado a Donnarumma, de 26 años, aunque su punto fuerte no es el pase desde atrás, un requisito clave habitual para los porteros de los equipos entrenados por Pep Guardiola.

En eso sobresalía Ederson, ayudando a revolucionar la portería inglesa con su asombrosa calma bajo presión con el balón en los pies y su capacidad para iniciar ataques desde la profundidad. El internacional brasileño dio siete asistencias en la Premier League, dos más que cualquier otro portero, gracias a sus pases largos y potentes.

Sin embargo, Donnarumma es ahora el futuro del City, tras firmar un contrato de cinco años en lo que describió como un "momento especial y de orgullo".

"Este es un club al que a todos los jugadores del futbol mundial les encantaría unirse", dijo el internacional italiano.

“He admirado al Manchester City durante muchos años, así que poder jugar ahora en el club es un gran honor y un privilegio”.

Si bien es un fichaje potencialmente poco probable por parte de Guardiola, Donnarumma suma un ganador y líder probado al vestuario del City y una mayor presencia en el arco.

Donnarumma fue posiblemente el mejor portero de Europa la temporada pasada gracias a sus inspiradoras paradas en las eliminatorias de la Champions League. Le quedaba un año de contrato con el PSG, que no estaba dispuesto a dejarlo marchar gratis al final de la temporada.

“Ha acumulado una gran experiencia de alto nivel y sabe lo que se requiere para lograr el éxito a un nivel sostenido”, dijo el director de fútbol de la ciudad, Hugo Viana.

Ederson ganó 18 trofeos en el City después de llegar procedente del Benfica en 2017.

“Llegué a Manchester hace ocho años lleno de esperanza”, dijo Ederson, de 31 años, “pero no podría haber predicho un momento tan hermoso juntos”.

Viana elogió a Ederson por sus "habilidades y valentía", y agregó que fueron "cruciales para ayudar al City a jugar el hermoso fútbol que hemos visto".

La salida de Ederson continuó con la limpieza de jugadores que ayudaron al City a convertirse en la fuerza dominante en Inglaterra bajo el mando de Guardiola, además de ganar la Liga de Campeones en 2023, pero que ahora podrían haber pasado su mejor momento.

En esta ventana de transferencia, Kyle Walker se fue a Burnley con un contrato permanente, Jack Grealish se unió al Everton en calidad de préstamo y Manuel Akanji firmó por el Inter de Milán este día.

James Trafford, un jugador de 22 años fichado del Burnley durante la temporada baja, ha comenzado la temporada como el portero titular del City, pero es probable que Donnarumma lo sustituya.

Los fichajes de Donnarumma y Ederson se anunciaron pocas horas después del cierre del mercado de fichajes de verano del fútbol europeo en Inglaterra el lunes por la noche. Sin embargo, el mercado sigue abierto en Turquía.