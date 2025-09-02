Selección Mexicana de futbol sufre robo en Oakland, California

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Mexicana de futbol llegó a Estados Unidos para concentrarse previo a su parido amistoso ante su similar de Japón, pues se enfrentarán este sábado 6 de septiembre. Sin embargo, sufrió un robo.

El conjunto tricolor llegó a Oakland, California el pasado domingo 31 de agosto, pues se medirá ante con cuadro nipón en el Oakland Coliseum. Y se encuentra entrenando en las instalaciones del equipo de la USL, Oakland Roots.

Según ESPN, los presuntos delincuentes rompieron el candado de uno de los transportes de la Selección Mexicana que se encontraba en un estacionamiento y robaron un baúl, mismo que pertenece a la utilería del equipo. En él, había “cosas para entrenar”.

De acuerdo a Medio Tiempo, el personal del representativo mexicano se dio cuenta el lunes por la mañana, antes de salir a entrenar, que los candados del transporte estaban rotos y que faltaba el baúl e inmediatamente notificaron a las autoridades de la ciudad.

México jugará dos partidos de preparación en suelo estadunidense en los próximos días; primero ante Japón, el sábado 6 de septiembre, y el segundo contra Corea del Sur, el martes 9 de septiembre.