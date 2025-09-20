Donovan Carrillo se ubica en el segundo lugar del Preolímpico en Beijing (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El patinador artístico Donovan Carrillo dio un paso clave en sus aspiraciones para asistir a Milano-Cortina 2026, luego de concluir en la segunda posición del programa corto del torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos que se desarrolla en Beijing, China, y que otorga los últimos cinco boletos disponibles para la rama varonil rumbo a la justa invernal.

Al ritmo de “Hip Hip Chin Chin” de Club de Belugas, el mexicano, quien brincó al hielo con la presión de competir último en la lista de salida, totalizó 84.97 puntos -48.10 por elementos técnicos y 36.87 por los componentes del programa- para establecer nueva marca personal en su primera rutina de la competencia y superar las 80.19 unidades que hasta antes del Preolímpico eran el mejor registro para Carrillo Suazo.

“Fue algo nuevo para mí patinar al final del programa corto, para ser honesto, realmente lo disfruté, fue muy especial, además de que el público aquí en China estuvo grandioso. Tuve una de mis mejores actuaciones y lo disfruté de principio a fin”, destacó Carrillo.

El tapatío llegó al Preolímpico después de fallar en su primer intento de clasificación durante el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico realizado el mes de marzo en Boston, Estados Unidos, donde tuvo una caída en el programa corto que le costó quedarse fuera de la justa invernal en esa ocasión.

“Traté de tener un enfoque distinto después del Mundial. En esta ocasión, estuve más concentrado en que las cosas se dieran de forma natural y no forzar el trabajo. Estuve más relajado y seguro, sólo dejé que mi cuerpo se dejara llevar con la técnica, parece que todo funcionó como lo planeamos”, agregó.

El primer lugar provisional fue para el ruso Petr Gumennik, compitiendo bajo la bandera de los deportistas neutrales, quien totalizó 93.80 puntos, mientras que el francés Francois Pitot se ubicó en la tercera posición con 81.24 unidades, seguido del surcoreano Hyungyeom Kim, con 74.69 y el monegasco Davide Lewton Brain, con 73.56, quienes además del mexicano, en este momento se encuentran en zona de clasificación olímpica.

Donovan Carrillo regresará a la pista el domingo para buscar el pase a sus segundos Juegos Olímpicos, cuando realice su rutina correspondiente al programa libre, el cual tendrá como música de fondo las canciones “My Way”, “Jailhouse Rock” y “A little Less Conversation” de Elvis Presley, así como “Trouble” de Austin Butler.