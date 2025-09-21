Arnulfo Castorena gana su octavo título mundial de paranatación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Arnulfo Castorena extendió su dominio en los 50 metros estilo pecho categoría SB2 al coronarse este domingo en el Campeonato Mundial de Paranatación que se desarrolla en Singapur, en triunfo que le valió para sumar su séptimo oro en esta prueba y ocho títulos a su paso por más de 25 años compitiendo en este certamen.

Castorena Vélez detuvo el cronómetro en 57.41 segundos, registro que le valió para subir a lo más alto del podio a pesar del acecho en los últimos 10 metros del bosnio Ismail Barlov, quien selló un tiempo de 58.55 segundos, mientras que el ruso Igor Bobyrev, bajo la bandera de deportistas neutrales completó el podio con 1:02.13.

Para Castorena, el oro en los 50 metros SB2 en Singapur 2025 se suma a los títulos obtenidos en Mar del Plata 2002, Durban 2006, Eindhoven 2010, Londres 2019, Madeira 2022 y Manchester 2023, además de sumar otro título en 2006 en la prueba de 150 metros combinados SM3.

El Campeonato Mundial de Paranatación 2025 representó el regreso del nadador tapatío a los primeros planos, luego de obtener la cuarta medalla de oro y séptima total en su historial dentro de los Juegos Paralímpicos en París 2024.