Campeona olímpica sufrió impactante caída al saltar un obstáculo en la prueba de los 3 mil metros

La ugandesa Peruth Chemutai sufrió una fuerte caída en la prueba de los 3 mil metros obstáculos del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ugandesa Peruth Chemutai, quien fue campeona olímpica en 2021, sufrió una fuerte caída en la prueba de los 3 mil metros obstáculos del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

El accidente ocurrió cuando la atleta intentó saltar un obstáculo a falta de mil metros del final. Tras el golpe, no pudo levantarse inmediatamente, por lo que paramédicos ingresaron a la pista y tuvieron que sacarla en camilla.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de Chemutai, sin embargo, en redes sociales, el organismo Uganda Athletics, expresó su apoyo y solidaridad con la joven:

“Estamos desconsolados como nación. La valiente carrera de Peruth Chemutai en los 3000 m obstáculos femeninos terminó con dolor tras una terrible caída en las vallas. Lo diste todo, campeona, te apoyamos”, escribió Uganda Athletics en X.

We are heartbroken ?? as a nation. Peruth Chemutai’s brave run in the women’s 3000m steeplechase ends in pain after a horrific fall at the hurdles. You gave it your all, champion we stand with you ?????? #TeamUganda #Steeplechase @WATokyo25 pic.twitter.com/kcWjKVFba1 — UGANDA ATHLETICS (@UgaAthletics2) September 17, 2025

Cherotich gana la carrera

La keniana Faith Cherotich fue la ganadora del oro en los 3 mil metros obstáculos, con un tiempo récord de ocho minutos, 51 segundos y 59 centésimas (8:51.59), tras vencer a la bareiní Winfred Yavi, quien ganó la plata con un tiempo de ocho minutos, 56 segundos y 46 centésimas (8:56.46).

Finalmente, la etíope Sembo Almayew quedó en tercer lugar con un tiempo de ocho minutos, 58 segundos y 86 centésimas (8:58.86).

La importancia de Peruth Chemutai en el atletismo de Uganda

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -que se reprogramaron para 2021 por la pandemia de Covid-19-, Peruth Chemutai logró la medalla de oro en la final de 3 mil metros obstáculos, superando el récord nacional de su país con un tiempo de nueve minutos, 1 segundo y 45 centésimas (9:01.45).

A sus entonces 22 años, Chemutai se convirtió en la primera mujer de Uganda que consiguió un título individual en los Juegos Olímpicos, por lo que su nombre marcó un logro importante en la historia del deporte femenil del país.