Chargers tienen arranque de 3-0 de la mano de Herbert con triunfo 23-20 sobre Broncos

La racha de Los Angeles de no permitir un touchdown en la segunda mitad terminó contra Denver.
domingo, 21 de septiembre de 2025 · 18:18

INGLEWOOD, California (AP) — Justin Herbert encontró a Keenan Allen para un touchdown que empató el partido con 2:44 restantes y luego llevó a Los Ángeles a la posición para el gol de campo de 43 yardas de Cameron Dicker que terminó el juego, mientras los Chargers vencieron 23-20 a los Broncos de Denver el domingo, logrando su primer inicio de 3-0 desde 2002.

Después de que Herbert eludiera la presión de la defensiva de los Broncos y conectara con Allen —quien se deshizo de Riley Morris en la zona de anotación para el touchdown de 20 yardas— Bo Nix y los Broncos (1-2) tuvieron una serie de tres y fuera. Eso preparó a Herbert y a los Chargers en su 32, y él completó cuatro de cuatro en la última serie ofensiva.

Herbert completó 28 de 47 para 300 yardas con el touchdown y una intercepción. A los 27 años y 195 días, se convirtió en el jugador más joven de la NFL en alcanzar los dos mil pases completos en su carrera, superando a Drew Bledsoe. Herbert lo consiguió en el juego 82 de su carrera, convirtiéndose en el segundo jugador que más rápido alcanza la marca.

Los Chargers del entrenador Jim Harbaugh vencieron a su tercer rival de división consecutivo después de abrir con victorias sobre los oponentes de la AFC Oeste, Kansas City y Las Vegas. Su racha de no permitir un touchdown en la segunda mitad terminó contra Denver.

Nix terminó 14 de 23 para 153 yardas con un touchdown y una intercepción.

