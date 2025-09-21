Donovan Carrillo clasifica a sus segundos Juegos Olímpicos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El patinador artístico Donovan Carrillo clasificó a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, luego de finalizar en la tercera posición del torneo clasificatorio a Milano-Cortina 2026 que se desarrolló en Beijing, China, y que repartió los últimos cinco lugares de esta disciplina en la rama varonil a la justa invernal.

El mexicano, de 25 años, completó su participación con la rutina libre al ritmo de “My Way”, “Jailhouse Rock” y “A little Less Conversation” de Elvis Presley, así como “Trouble” de Austin Butler, en la que acumuló tres penalizaciones para concluir con 137.39 puntos que lo colocaron en el octavo sitio del programa largo.

La audiencia ama a Donovan Carrillo! ??



Donovan se convierte en el 2do mexicano en clasificar a 2 JJ.OO de Invierno en Patinaje Artístico. (Ricardo Olavarrieta 1988 y 1992.)



Será el único latinoamericano en esta disciplina (contando todas las pruebas).pic.twitter.com/HO6w8O5kUT — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 21, 2025

No obstante, su desempeño en la rutina corta con la que estableció una nueva marca personal con 84.97 unidades, compensaron la participación para totalizar 222.36 y subir al podio con la medalla de bronce en el certamen y el pasaporte a Milano-Cortina 2026.

“Fueron muchas emociones. El programa no fue lo que esperaba, los entrenamientos fueron mucho mejores, pero me alegró saber que esto fue suficiente para clasificarme a los Juegos Olímpicos por segunda vez”, comentó el patinador jalisciense.?

El oro fue para el ruso Petr Gumennik, quien compitió bajo la bandera de los Deportistas Neutrales, con 262.82 puntos, seguido del surcoreano Hyungyeom Kim, con 228.60, mientras que el ucraniano Kyrlylo Marsak y el taiwanés Yu-Hsiang Li también obtuvieron la clasificación olímpica, luego de sumar 217.57 y 216.98 unidades, respectivamente.?

“Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos por segunda vez. Es un honor para mí conocer a esta nueva generación de deportistas. Es fantástico que el deporte haya crecido tanto en los últimos cuatro años”, aseguró Carrillo Suazo.?

El tapatío llegó al torneo preolímpico después de fallar en su primer intento de clasificación durante el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico realizado el mes de marzo en Boston, Estados Unidos, por lo que ahora regresará a unos Juegos Olímpicos con el objetivo de mejorar el lugar 22 obtenido en Beijing 2022, convirtiéndose en el primer mexicano que avanza a una final de este deporte en la justa de invierno.