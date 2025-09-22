Vinculan en EU a empresas del propietario de Xolos de Tijuana con Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un par de empresas propiedad de Jorgealberto Hank Inzunza, dueño de Xolos de Tijuana y Grupo Caliente, son señaladas por el gobierno de Estados Unidos por ser parte de una red de lavado de dinero que involucra al Cártel de Sinaloa, según reportó una investigación del portal Animal Político.

Se trata de Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V., creadas en Baja California en mayo de 2021, recibieron sanciones el pasado 18 de septiembre por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), misma que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo que derivó en la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la espera de que se integre una una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

En esta trama también figura el nombre de Jesús González Lomelí, socio de ambas empresas y a quien se le señala como un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa y de lavar dinero para el grupo delictivo de Los Mayos por medio de giros como restaurantes, clubes nocturnos y resorts en México, de acuerdo con las investigaciones hechas en Estados Unidos.

“Ante la falta de resultados comerciales, se tomó la decisión, en el mes de enero de 2022, de modificar la estructura societaria a los dos socios originales, sin la participación del Sr. Jesús González, quien, a partir de esa fecha, dejó de tener cualquier vínculo legal, societario o administrativo con dichas empresas”, explicó Hank Inzunza a través de una carta en respuesta al reportaje firmado por los periodistas Alexis Ortiz y Neldy San Martín.

Sin embargo, no hay documentación en el Registro Público de Comercio que acredite la separación de González Lomelí como accionista de las empresas, según refiere el trabajo periodístico.

“Carezco de información y cabe destacar que en ningún momento se tuvo conocimiento de cualquier tipo de actividad como las que ahora se mencionan, ni de los presuntos vínculos planteados en la investigación referida”, agregó el empresario que forma parte de la lista de dueños de equipos en el futbol mexicano.

En el mes de julio, a unas horas del inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se dio a conocer la venta del Club Querétaro, que hasta ese momento formaba parte de Grupo Caliente, al consorcio estadounidense Innovatio Capital encabezado por el empresario Marc Spiegel, en sociedad con un grupo de inversionistas que incluye a Grupo Fonseca, en una operación estimada en más de $120 millones de dólares y que forma parte de la campaña para eliminar la multipropiedad en la máxima categoría del balompié en el país.