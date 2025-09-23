Chivas derrota 3-1 a Necaxa en el primer partido ante su exentrenador Fernando Gago (Videos)

GUADALAJARA, México (AP).— Con goles de Armando González, Santiago Sandoval y el debutante Samir Inda, Chivas goleó frente a sus aficionados 3-1 al Necaxa, en el primer partido del Guadalajara contra su exentrenador Fernando Gago, en el torneo Apertura de la Liga MX.

González abrió el marcador a los 33 minutos, con un certero remate desde el corazón del área a una excepcional diagonal de Iván Rodríguez.

Sandoval amplió la ventaja con un nuevo remate dentro del área a los 44, para reflejar la superioridad de los anfitriones hasta antes del descanso.

Inda ingresó de cambio a los 84 para hacer su debut en la primera división. El mediocentro de 17 años tuvo su presentación de ensueño al 90+4, cuando se animó a intentar un zurdazo cruzado a media altura que se metió en el arco rival.

Cristian Calderón, exjugador de Chivas, acercó momentáneamente a los visitantes a los 49, con un disparo que alcanzó a ser desviado por Luis Romo, para que terminara en las redes.

Guadalajara logró su tercera victoria del torneo, con la que asciende a la 10ma posición con 11 unidades. Necaxa se estancó en el 13er sitio con nueve unidades.

Desde las gradas del estadio Akron hubo varios momentos en los que los aficionados gritaron consignas e insultos contra Gago, quien dirigió al “Rebaño Sagrado” durante 10 meses (del 1 de enero al 10 de octubre de 2024) antes de renunciar abruptamente para hacerse cargo del banquillo de Boca Juniors en su natal Argentina.

En el campo, Chivas ofreció los mejores minutos del campeonato en la primera mitad. El arquero Ezequiel Unsain tuvo que erigirse como la figura visitante con tres intervenciones salvadoras antes de aceptar el primero de los goles.

González llegó a cinco dianas en el curso luego de una gran acción que nació con un largo trazo de Romo desde su campo hacia la banda, donde Rodríguez condujo hasta enviar el pase diagonal que terminó en las redes.

Sandoval, debutante en este torneo, celebró su segundo tanto para sellar la mejor primera mitad del Guadalajara, en la que los locales hicieron cinco remates a la portería.

El descuento en el marcador vino después de un reacomodo del Necaxa para el complemento. Calderón hizo una gran jugada individual que resolvió con un tiro que apenas fue desviado por Luis Romo para que el balón terminara en las redes.

Inda hizo gala de su potente disparo de media distancia para hacer que vibraran las gradas con el tanto, mientras sus compañeros lo felicitaban por su debut soñado con el primer equipo.

Pachuca salva empate

Alan Bautista marcó en la recta final la diana con la que Pachuca salvó un empate 2-2 de su visita a Puebla.

Bautista hizo el último tanto del partido a los 82 minutos; Oussama Idrissi facturó el primero a los 25. Emiliano Gómez cuajó un doblete (47 y 72) para que Puebla diera la vuelta momentáneamente.

Pachuca hilvanó su sexta jornada sin victoria (cuatro derrotas y dos empates) para quedarse en la séptima posición con 14 unidades; Puebla es último con apenas cinco unidades.