Cruz Azul salva un 2-2 ante Querétaro para seguir como el único invicto de la Liga MX (Video)

Los celestes quedaron provisionalmente en la cima con 24 unidades. Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Gabriel Fernández marcó en la recta final para que Cruz Azul salvara un 2-2 ante Querétaro el miércoles, y se mantuviera así como el único equipo invicto del Apertura de la Liga MX.

El uruguayo remató desde los linderos del área chica una diagonal retrasada de Rodolfo Rotondi, que fue a las redes a los 83 minutos; José Paradela abrió el marcador por los celestes a los 14 minutos, con un disparo desde fuera del área que pasó cerca de un poste.

?? ¡GOOOOLAZO! Paradela se luce y abre el marcador para Cruz Azul ante Querétaro ??? #LigaMX pic.twitter.com/OHWwuPbk4x — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

Santiago Homenchenko había logrado la momentánea remontada de Gallos con un par de dianas, la primera con un remate en el área tras un balón peinado a un tiro de esquina a los 20 minutos.

?? ¡Se durmió la defensa! Homenchenko aprovecha y pone el 1-1 para Gallos ante Cruz Azul ? #LigaMX pic.twitter.com/5K6QSbOuoh — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

El mediocentro uruguayo firmó su primer doblete en la Liga MX con un soberbio zapatazo desde muy adentro de su propio campo al ver adelantado al arquero Kevin Mier, quien terminó en el fondo del arco junto con el balón al no poder desviarlo a los 35 minutos.

?? ¡DOBLETE de Homenchenko! Golazo de Gallos para darle la ventaja frente a Cruz Azul ??? #LigaMX pic.twitter.com/PgCNgWQ5Qr — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

Ambos equipos terminaron con diez elementos. La árbitra Karen Hernández recurrió a la repetición de video en dos ocasiones para mostrar tarjetas rojas a Jhojan Julio (Querétaro) a los 62 minutos, y a Luka Romero (Cruz Azul) a los 75, luego de cometer un par de entradas muy fuertes abajo.

Cruz Azul se mantuvo como el único equipo sin revés en el campeonato, aunque vio rota una racha de siete victorias. Los celestes quedaron provisionalmente en la cima con 24 unidades, pero pueden ser superados si Monterrey(22) saca una victoria de su visita a Toluca. Querétaro se quedó en la 15ta posición con ocho unidades.

??? ¡EMPATE! ‘Toro’ Fernández iguala el marcador para Cruz Azul frente a Querétaro ?? #LigaMX pic.twitter.com/iHl9lwIRSH — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

Fernández hilvanó la tercera jornada encontrando las redes, para llegar a cuatro dianas en el curso.

En el caso de Homenchenko, extendió su racha goleadora, pues en la jornada pasada aportó uno de los tantos con los que Gallos se impuso 2-0 a Pachuca.

Con esta reacción final, Cruz Azul extendió a 22 partidos su marcha invicta jugando como local en el campo de Ciudad Universitaria dentro del torneo doméstico.

La actividad continuaba el miércoles con los partidos Tigres vs. Atlas, Toluca vs. Monterrey; Santos vs. Tijuana y San Luis vs. América.