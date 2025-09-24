FIFA presenta los nombres de las mascotas del Mundial 2026

Un adelanto de como se verá Zayu. Foto: @fifaworldcup_es

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La FIFA dio a conocer los nombres de las mascotas del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, aunque no reveló su identidad, lo cual ocurrirá en los próximos días.

El máximo organismo del futbol internacional anunció al delantero Zayu como la mascota de México, país que será sede de la inauguración de la Copa del Mundo el 11 de junio de 2026.

El portero Maple será la mascota de Canadá y el mediocampista Clutch será la de Estados Unidos.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de la <a href="https://twitter.com/hashtag/CopaMundialFIFA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CopaMundialFIFA</a> 2026! ?? <a href="https://t.co/VRnVHyG0sW">pic.twitter.com/VRnVHyG0sW</a></p>— Copa Mundial FIFA ?? (@fifaworldcup_es) <a href="https://twitter.com/fifaworldcup_es/status/1970875526626844953?ref_src=twsrc%5Etfw">September 24, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

México, el único de los tres países que ya ha sido sede en dos ocasiones de Mundial y lo será por tercera vez, presentó a Juanito en 1970, un niño vestido con la playera verde de la selección nacional que usaba un sombrero de paja.

Para México 1986 presentó a Pique, un chile jalapeño con bigote, sombrero, playera roja y un balón de futbol en sus pies.

Lista de todas las mascotas de los Mundiales