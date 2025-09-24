Liga MX

Keylor Navas sufre su primera derrota con Pumas (Video)

El arquero costarricense tenía un paso invicto en el campeonato con tres triunfos y cuatro empates desde que se unió al cuadro universitario.
miércoles, 24 de septiembre de 2025 · 00:18

CIUDAD DE MÉXICO (AP). — El arquero costarricense Keylor Navas recibió tres goles en el curso local por primera ocasión, para sufrir su primer descalabro con Pumas, que perdió 3-1 en su visita a Ciudad Juárez.

 

 

Óscar Estupiñán (14), Rodolfo Pizarro (69) y Guilherme Castilho (90+5) hicieron las dianas de Bravos; Guillermo Martínez (59) cuajó el tanto de los auriazules.

 

 

Navas tenía un paso invicto en el campeonato con tres triunfos y cuatro empates desde que se unió a Pumas. Un gol era lo máximo que había permitido en cuatro duelos.

Bravos hilvanó su tercera victoria en casa para ascender a la 7ma posición con 15 puntos; Pumas, que jugó con 10 elementos desde los 68 minutos por la expulsión de José Caicedo, se quedó en la novena posición.

