Keylor Navas sufre su primera derrota con Pumas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (AP). — El arquero costarricense Keylor Navas recibió tres goles en el curso local por primera ocasión, para sufrir su primer descalabro con Pumas, que perdió 3-1 en su visita a Ciudad Juárez.

Así abrimos el marcador vía Oscar Estupiñán con su cuarto gol del torneo??????



¡VAMOOOS!???? pic.twitter.com/Gj2PPEaU2E — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 24, 2025

Óscar Estupiñán (14), Rodolfo Pizarro (69) y Guilherme Castilho (90+5) hicieron las dianas de Bravos; Guillermo Martínez (59) cuajó el tanto de los auriazules.

Apareció Rodolfo Pizarro?????? para marcar su tercer tanto del torneo y el segundo del partido???? pic.twitter.com/cMYKBHIThL — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 24, 2025

Navas tenía un paso invicto en el campeonato con tres triunfos y cuatro empates desde que se unió a Pumas. Un gol era lo máximo que había permitido en cuatro duelos.

Bravos hilvanó su tercera victoria en casa para ascender a la 7ma posición con 15 puntos; Pumas, que jugó con 10 elementos desde los 68 minutos por la expulsión de José Caicedo, se quedó en la novena posición.