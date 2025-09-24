México se medirá a Argentina de Messi de cara al Mundial de 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, declaró al Diario Olé de aquel país que la selección albiceleste de Lionel Messi sostendrá un partido amistoso contra México de cara a la Copa del Mundo de 2026.

De acuerdo con la publicación, el encuentro entre el equipo Tricolor y el actual campeón del mundo se realizará a finales de mayo, es decir, 15 días antes del silbatazo inicial del Mundial el 11 de junio, en alguna ciudad de Estados Unidos aun por definirse.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) todavía no ha confirmado la realización de este partido.

Aunque tampoco ha oficializado el encuentro, el 28 de marzo México recibiría a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

Los próximo partidos del equipo que dirige Javier Aguirre son:

Colombia 11 de octubre en Arlington, estadio de los Vaqueros de Dallas

Ecuador 14 de octubre en Guadalajara, estadio Akron

Uruguay 15 de noviembre en Torreón, estadio TSM

Paraguay 18 de noviembre en San Antonio, en el Alamodome



Estos dos últimos son fechas FIFA.