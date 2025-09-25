Ohtani iguala su récord de jonrones y Dodgers ganan el título divisional

Shohei Ohtani festeja luego de conectar un jonrón ante los Diamondbacks de Arizona. Foto: AP / Darryl Webb

Mientras los Dodgers de Los Ángeles celebraban su 12º título de la División Oeste de la Liga Nacional en 13 años, Clayton Kershaw tenía en mente una despedida.

"Esto es lo que voy a extrañar", dijo el lanzador zurdo después de la victoria del jueves por 8-0 sobre los Diamondbacks de Arizona.

"Lanzar es genial y me encanta eso también, pero hacer esto con un grupo de chicos, todos trabajando por un objetivo común con camaradería, eso es realmente especial.

"No encuentras eso en ningún otro lugar. No hay trabajos donde los de 37 años puedan hacer eso. Pero estoy bien, tuve una gran carrera".

Kershaw, 11 veces elegido al Juego de Estrellas y ganador del premio Cy Young en tres ocasiones, dijo la semana anterior que se retirará al final de la postemporada. Ganó el primero de 14 títulos de división como novato en 2008.

"Fue muy divertido entonces y es muy divertido ahora", comentó Kershaw sobre la celebración.

Shohei Ohtani igualó su récord personal con su 54 jonrón, para colaborar en la paliza ante los Diamondbacks.

Freddie Freeman conectó dos vuelacercas. El jonrón de Ohtani cayó en la piscina de Chase Field detrás de la pared entre el jardín derecho y el central para una ventaja de 6-0 en la cuarta entrada.

"Nunca puedes dar por sentado ganar el título de división", dijo Freeman. "Sentimos que realmente estamos empezando a encajar".

El batazo de dos carreras le permitió al astro japonés llegar a 101 impulsadas en la campaña e igualó la mejor marca de jonrones en su carrera, establecida el año pasado también con los Dodgers, campeones de la Serie Mundial.

Ha anotado 144 carreras, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Los Ángeles, que aseguró un lugar en la postemporada la semana pasada, ganó su cuarto título de división consecutivo.

Arizona (80-79) cayó juego y medio detrás de los Mets de Nueva York (81-77) por el último puesto de comodín de la Liga Nacional y también está un juego detrás de Cincinnati (81-78). Los Diamondbacks cierran con tres duelos en San Diego.

Yoshinobu Yamamoto (12-8) permitió cuatro hits en seis entradas y ponchó a siete para terminar con 201. Su efectividad de 2.49 ocupó el segundo lugar en la Liga Nacional detrás del 1.97 de Paul Skenes de Pittsburgh.

Tres relevistas completaron un juego de cinco hits en la décima blanqueada de los Dodgers.

Freeman y el cubano Andy Pages conectaron jonrones consecutivos comenzando la segunda entrada, Freeman lo hizo contra el abridor Jalen Beeks (5-3) y Pages ante Nabil Crismatt. Mookie Betts agregó un sencillo de dos carreras.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-1 con una anotada. El cubano Andy Pages de 4-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Miguel Rojas de 5-1. El boricua Kiké Hernández de 5-2 con dos anotadas.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-1, Ketel Marte de 4-1. Los venezolanos Gabriel Moreno de 4-0, Jorge Barrosa de 2-0, Ildemaro Vargas de 1-0.