Toluca golea 6-2 a Monterrey en la Liga MX; América gana a San Luis

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El campeón Toluca se destapó el miércoles con una escandalosa goleada de 6-2 sobre Monterrey, afectado por un penal que Sergio Ramos dilapidó cuando los Rayados estaban arriba en el marcador del duelo del torneo Apertura de la Liga MX.

Paulinho se agasajó con un triplete (25, 40 y 52 minutos) mientras que Nicolás Castro aportó un doblete (34 y 62) y Jesús Angulo logró otro tanto (23) en la peor paliza que han propinado los escarlatas en la temporada.

Noticias Relacionadas Toluca se consagra Campeón de Campeones al golear al América (Video)

Germán Berterame mandó momentáneamente adelante a los Rayados a los 10 minutos, mientras que Óliver Torres marcó el segundo a los 39, en una primera mitad en la que se fueron abajo 4-2.

Ramos pecó de exceso de confianza a los 20 minutos, cuando se alistó para hacer el cobro del penal que les hubiera dado la ventaja por 2-0. Su cobro a lo Panenka llegó al portero Hugo González, quien esperó el balón sin moverse.

El estelar zaguero español ya había tenido la oportunidad de marcar su único tanto en esta temporada con un penal que ejecutó en la sexta jornada ante Necaxa (3-0). La campaña pasada mandó a las redes la única ejecución de pena máxima que tuvo en el Clásico regio ante Tigres.

Toluca hilvanó su cuarta victoria para desplazar de la segunda posición a los propios Rayados al contar con 22 puntos. Los criterios de desempate están del lado de los Diablos Rojos.

Monterrey sufrió su segundo revés del curso, en el que tuvo una racha de siete victorias. Es tercero en la clasificación que lidera Cruz Azul.

AMÉRICA GANA AL FINAL

Alejandro Zendejas destrabó a los 89 minutos el encuentro para el América con el tanto se impuso a domicilio 1-0 sobre San Luis.

Zendejas aprovechó un cabezazo en tres cuartos de campo de Raúl Zúñiga que condujo hasta el área, donde hizo un recorte antes de sentenciar cruzado de zurda.

América puso fin a un par de jornadas sin victorias para ubicarse en la 4ta posición con 21 puntos; San Luis se ubica 12do con 10.

OTROS RESULTADOS

Tigres venció 2-0 al Atlas con tantos de Ozziel Herrera (5) y Diego Lainez (62).

Los felinos son 5tos con 19 unidades; Atlas marcha 17mo con siete, después de hilvanar la novena jornada sin victoria (cinco derrotas y cuatro empates).

En un resultado más, Cristián Dájome marcó en el quinto del descuento para darle a Santos el triunfo 1-0 sobre Tijuana.

El conjunto lagunero es 13ro con 10 unidades tras este resultado; Tijuana quedó 6to con 16.