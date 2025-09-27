Julián Álvarez anota dos goles y Atlético golea 5-2 al Real Madrid en el derbi madrileño

Julián Álvarez del Atlético de Madrid celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en derbi madrileño ante el Real Madrid en La Liga . Foto: Manu Fernandez / AP

BARCELONA (AP).— De la mano de un doblete de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid arrasó el sábado 5-2 a su acérrimo rival Real Madrid en un emocionante derbi capitalino de La Liga española.

El delantero argentino vivió una tarde de gloria y redención tras su polémico penal de doble toque que contribuyó a la derrota del Atlético ante el Madrid en la pasada edición de la Liga de Campeones.

La “Araña” eclipsó a Kylian Mbappé, quien anotó para que el Madrid se fuera al frente 2-1 en la visita al Estadio Metropolitano. Álvarez respondió al convertir un penal para poner a los anfitriones arriba 3-2 al inicio de la segunda mitad antes de añadir un segundo gol con un exquisito tiro libre combeado.

“Cada penal es un momento nuevo, un partido nuevo, una oportunidad”, dijo Álvarez al responder sobre lo que le pasó por la cabeza al rematar desde los 11 pasos. “Fui decidido a patear a ese costado, fuerte. Era importante porque era para ponerse arriba en el marcador. Por eso fue el festejo tan eufórico de todos. Después pudimos estirar la ventaja”.

En cuanto el tiro libre para batir al arquero Thibaut Courtois, el atacante de 25 años contó que primero había consultado con su compatriota Nico González sobre quién debería encargarse. “Es algo que practicamos a veces. Vengo bastante bien con las faltas. Estaba con Nico, y le comenté si quería pegarle por fuera. Me dijo “sí”, luego “no, pégale tú”. Terminamos tomando una buena decisión”.

El Atlético de Diego Simeone infligió a Xabi Alonso su primera derrota de la temporada después de que el Madrid hubiera ganado todos sus seis partidos de La Liga y su debut en la Liga de Campeones. La única otra derrota de Alonso desde que asumió como entrenador del Madrid en el verano fue contra el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Copa Mundial de Clubes en julio.

“Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien, no hemos jugado bien ni colectivamente, ni en la calidad del juego con y sin balón”. señaló Alonso. Estamos en una fase de construcción, hoy es la primera derrota y esto sigue. Tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a servir en el futuro. Pero no hay excusas".

El Barcelona puede superar al líder Madrid con una victoria en la Real Sociedad el domingo. El Atlético subió al cuarto lugar.

Robin Le Normand y Alexander Sorloth también anotaron para el Atlético en la primera mitad, mientras que Antoine Griezmann entró como suplente al final para redondear la gran victoria en los descuentos.

Arda Guler asistió a Mbappé para su gol temprano antes de que el mediocampista turco anotara para poner momentáneamente al Madrid al frente.