México obtiene medalla de plata en Panamericano Femenil de Beisbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección mexicana femenil de beisbol obtuvo la medalla de plata en el Panamericano Femenil de Beisbol que se desarrolló en La Guaira, Venezuela, tras perder el duelo por el título 9-8 ante el equipo anfitrión.

El equipo mexicano se quedó a un paso de coronarse en el certamen continental, luego de coronar un rally de seis carreras en la quinta entrada y ponerse al frente de la pizarra 8-7 en la parte baja de la sexta entrada; sin embargo, imparables de Gabriela García y Kimberly Caicedo dieron la voz de ataque para que el combinado venezolano remontara el marcador y sellara el triunfo tras los siete innings reglamentarios.

Por el equipo mexicano, las jardineras Marlen Lagunes y Diana Ibarra destacaron con dos carreras producidas cada una, mientras que en el centro del diamante, Flor Valerio cargó con la derrota con labor de un tercio al ingresar de relevo.

A pesar de la derrota, el subcampeonato en el Campeonato Panamericano Femenil de Beisbol le valió a México el derecho a obtener un lugar en la siguiente Copa del Mundo a desarrollarse en 2026.

En el partido por la medalla de bronce, Cuba derrotó 9-8 en ocho entradas a su similar de Nicaragua, en encuentro que se extendió a ocho entradas, por lo que las isleñas también obtuvieron una plaza para disputar la justa mundialista el año entrante.