El Arsenal remonta y vence 2-1 al Newcastle y se acerca al líder de la Premier League, el Liverpool. Foto: AP

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Gabriel anotó el gol de la victoria a los 96 minutos y el Arsenal remontó para asegurar una dramática victoria 2-1 ante Newcastle este día en la Liga Premier y reducir la diferencia con el líder Liverpool.

El defensa saltó para cabecear un córner en el tiempo añadido que llevó al equipo de Mikel Arteta al segundo lugar en la clasificación y a dos puntos del campeón defensor, el Liverpool.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lo describió como una victoria “declarativa”.

“Hay oportunidades, hay momentos en la temporada en que tienes que encontrar la manera de ganar”, dijo.

La victoria permitió al Arsenal aprovechar al máximo la primera derrota del Liverpool de la temporada tras la caída del club de Merseyside 2-1 ante el Crystal Palace el sábado. Ese partido también se decidió con un gol en el tiempo añadido del exdelantero del Arsenal, Eddie Nketiah.

Un día después, fue el turno del Arsenal de hacer una jugada final después de ir perdiendo durante gran parte del partido, tras el gol de Nick Woltemade en el minuto 34.

Mikel Merino empató el partido con un cabezazo en el 84 y Gabriel selló los tres puntos ya en el tiempo añadido.