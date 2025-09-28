El Barcelona vence 2-1 a la Real Sociedad y se posiciona como líder general en LaLiga. Foto: AP

MADRID (AP).- Lamine Yamal necesitó menos de un minuto para tener un impacto en su regreso a la acción luego de una lesión.

Yamal salió del banquillo en la segunda mitad y asistió a Robert Lewandowski en el gol de la ventaja en el minuto 59 en la victoria del Barcelona por 2-1 contra la Real Sociedad en la liga española este día.

La quinta victoria consecutiva del club catalán en todas las competiciones colocó al Barcelona en lo más alto de la liga española, un punto por delante del Real Madrid, que fue aplastado 5-2 por el Atlético de Madrid el sábado.

Yamal entró al partido en el minuto 58 para sustituir a Roony Bardghji y hacer su primera aparición después de perderse cuatro partidos debido a una lesión en el área púbica sufrida mientras jugaba para la selección nacional de España durante el receso internacional.

A Yamal también le anularon un gol por fuera de juego en el 74 y casi creó otro gol de Lewandowski en el 84, cuando el delantero polaco estrelló el balón en el larguero.

Antes del partido, Yamal entregó a los aficionados su Balón de Oro al mejor jugador joven del año.

El Barcelona aún no cuenta con los permisos necesarios para regresar al renovado Camp Nou. Regresó al estadio de Montjuïc tras disputar sus dos primeros partidos como local en la liga española en un recinto con capacidad para 6 mil espectadores en sus instalaciones deportivas.

El club también recibirá al Paris Saint-Germain en Montjuïc el miércoles en su primer partido en casa de la fase liguera de la Liga de Campeones.

La Real Sociedad abrió el marcador con un disparo a bocajarro de Álvaro Odriozola tras una escapada en el 31, en lo que fue su única ocasión a puerta en la primera parte. Jules Koundé igualó para el Barcelona con un cabezazo tras un saque de esquina en el 43.

El centrocampista de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, estrelló un balón en el poste en los minutos 72 y 84.

El técnico del Barcelona, ??Hansi Flick, apostó por el debut de Pedro “Dro” Fernández, de 17 años, que fue titular en el centro del campo.

Fue la cuarta derrota en cinco partidos para la Real Sociedad. El club vasco venía de ganar 1-0 al Mallorca en su primera victoria de la temporada.