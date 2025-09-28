Isaac del Toro dentro del top 10 en el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2025 Kigali (Video)

Isaac del Toro dentro de top 10 en el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2025 Kigali. Foto: X: @OlimpismoMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclista bajacaliforniano confirmó su buen momento manteniéndose dentro de la elite del ciclismo profesional, pues este fin de semana finalizó en la séptima posición dentro del Mundial de Ciclismo 2025, celebrado en Kigali, Ruanda, en la categoría de ruta y contrarreloj.

El mexicano recorrió 267.5 kilómetros en 6 horas con 28 minutos y 7 segundos, finalizando a sólo 3 minutos y 30 segundos de los puestos de medalla.

Cabe señalar que Del Toro lideró por poco más de 30 kilómetros la competencia. Sin embargo, a 66 kilómetros de finalizar la competencia el esloveno Tadej Pogacar se quedó con el primer puesto, sitio que ya no soltó en toda la competencia. El segundo lugar fue para el belga Remco Evenepoel y el tercero para el irlandés Ben Healy.

Al finalizar la competencia, el ciclista mexicano reveló que compitió con problema estomacales.

““La verdad lo quería intentar (pelear por el triunfo), no me quería arrepentir de nada el día de hoy (domingo). Quería estar en la carrera y mis dos compañeros Eder Frayre y David Ruvalcaba lo dieron todo por mí. Estuvieron muy comprometidos para mí y quería demostrar que queríamos correr para ganar”.