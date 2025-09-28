Los Eagles ganan 31-25 a los Buccaneers y mantienen su invicto

TAMPA, Florida, EU (AP).- Los Philadelphia Eagles recurrieron a un falso empujón trasero, otro touchdown de equipos especiales y una detención defensiva tardía para mantenerse invictos.

Jalen Hurts lanzó dos pases de touchdown, Sydney Brown devolvió un despeje bloqueado para un touchdown y los Eagles vencieron a los Tampa Bay Buccaneers 31-25 este para su vigésima victoria en 21 juegos. La única derrota en ese lapso para los actuales campeones del Super Bowl fue contra Washington en diciembre pasado en un juego del que Hurts salió con una conmoción cerebral en la primera mitad.

El gol de campo de 65 yardas de Chase McLaughlin para Tampa Bay en la última jugada de la primera mitad fue el más largo en la historia de la NFL en un estadio al aire libre.

Jugando con un bíceps lesionado que lo limitó en la práctica esta semana, Baker Mayfield tuvo pases de TD de 77 yardas y 72 yardas, pero lanzó una intercepción en primera oportunidad desde la yarda 11 de los Eagles con su equipo abajo 31-23 a mitad del último cuarto.

Los Bucs tuvieron otra oportunidad con el balón en la yarda 40 de Filadelfia, a poco menos de dos minutos del final. Pero Mayfield fue capturado por Moro Ojomo y un pase en cuarta y nueve solo avanzó 2 yardas.

El pateador de los Eagles, Braden Mann, salió de los límites del campo para lograr un safety que puso fin al juego.

Mayfield había llevado a Tampa Bay (3-1) a anotaciones ganadoras en los últimos dos minutos de cada uno de sus primeros tres juegos.

Saquon Barkley corrió desde la yarda 6 en un falso empujón trasero para darle a los Eagles una ventaja de 31-13 en el tercer cuarto después de que Bucky Irving perdiera un balón suelto en la yarda 25 de Tampa Bay.

Los Eagles se alinearon para ejecutar su característica jugada de quarterback de corta distancia en tercera y 1. En lugar de quedarse con el balón y recibir una asistencia por detrás, Hurts giró y se lo entregó a Barkley, quien corrió fácilmente sin ser tocado hasta la zona de anotación.

Los Buccaneers respondieron rápidamente con el pase de touchdown de 72 yardas de Mayfield a Irving. Tras una parada defensiva, McLaughlin anotó un gol de campo de 58 yardas para acercar a Tampa Bay a una anotación, 31-23, al comienzo del último cuarto.

Los equipos especiales dieron inicio a los Eagles (4-0) con otra jugada anotadora, una semana después de que Jordan Davis bloqueara un gol de campo para una pala y anotación para sellar una victoria contra los Rams.

Cameron Lafu se abrió paso entre la línea ofensiva por el centro y bloqueó el despeje de Riley Dixon. Brown lo recogió y lo devolvió 35 yardas para una ventaja de 7-0.

Hurts lanzó un pase de touchdown de 2 yardas a Dallas Goedert, dándole a los Eagles una ventaja de 14-0. En la jugada anterior, corrió 29 yardas para preparar el marcador.

Hurts lanzó un pase de touchdown de 5 yardas a Goedert para ampliar la ventaja a 21-3 en el segundo cuarto.

Los Buccaneers finalmente arrancaron la ofensiva cuando Mayfield lanzó un pase profundo a Emeka Egbuka que eludió a dos defensores y terminó en un touchdown de 77 yardas que redujo la ventaja a 24-13 en el tercer cuarto. Fue la recepción más larga de un novato en los 50 años de historia de la franquicia de Tampa Bay.