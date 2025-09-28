Los Steelers ganan 24-21 a los Vikings en el primer partido en la historia de la NFL en Irlanda. Foto: AP

DUBLÍN (AP).- Aunque es relativamente nuevo en los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers entiende completamente las conexiones de la familia Rooney con la Isla Esmeralda.

No querían decepcionar este día ante los Minnesota Vikings en el primer partido de la temporada regular de la NFL de Irlanda.

Kenneth Gainwell hizo su parte al correr 99 yardas y dos touchdowns en la victoria 24-21 en Croke Park, y Rodgers se conectó con DK Metcalf en un touchdown de 80 yardas.

Y los Steelers aguantaron y mejoraron a 3-1 de cara a su semana de descanso.

“Éramos muchos los que queríamos ganar un poquito más para la familia, sabiendo cuánto cariño tienen por esta zona”, dijo Rodgers.

La victoria de los Steelers le dio al mariscal de campo Rodgers su primera victoria internacional y coronó el regreso a casa de la familia Rooney frente a una multitud de 74.512 personas decididamente pro-Steelers.

Rodgers completó 18 de 22 pases para 200 yardas y el touchdown fue para Metcalf, quien tuvo cinco recepciones para 126 yardas.

"Lo hicimos un poco más entretenido de lo que debería haber sido, pero los Vikings tuvieron mucho que ver con eso", dijo el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin.

Carson Wentz, quien hizo su segunda titularidad consecutiva en lugar del lesionado JJ McCarthy, completó 30 de 46 pases para 350 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones para los Vikings (2-2).

La intercepción de TJ Watt al pase de Wentz, desviada por Cam Heyward en la línea de golpeo, colocó a los Steelers en la yarda 35 de Minnesota en el tercer cuarto, y Gainwell anotó desde 4 yardas para una ventaja de 21-6. Fue casi idéntica a la carrera de touchdown de 1 yarda de Gainwell en el primer cuarto.

DeShon Elliott tuvo la otra intercepción y los Steelers capturaron a Wentz seis veces.

"Creo que este es el primer partido en el que realmente detuvimos la carrera, y eso nos llevó a tener un gran control sobre la presión al pase", dijo el liniero defensivo Cam Heyward. "Siempre había alguien en su cara, y se sentía incómodo".

Rodgers encontró a Metcalf en una ruta cruzada y el receptor abierto superó al safety Theo Jackson y llegó a la zona de anotación para tomar una ventaja de 14-3 al comienzo del segundo cuarto.

Isaiah Rodgers, de Minnesota, bloqueó el intento de gol de campo de 30 yardas de Chris Boswell con 1:42 por jugarse en la primera mitad para mantener el marcador 14-3. La semana pasada, Rodgers anotó dos touchdowns defensivos y forzó tres pérdidas de balón en la victoria por 48-10 sobre los Cincinnati Bengals.

La siguiente serie ofensiva de los Vikings se estancó en la zona roja y se conformaron con un gol de campo de 28 yardas de Will Reichard justo antes del medio tiempo. Reichard abrió el marcador con un gol de campo de 41 yardas en el primer cuarto después de que Patrick Queen capturara a Wentz en tercera oportunidad.

Perdiendo 24-6, Wentz lanzó dos pases de touchdown en el último cuarto.

Wentz encontró a Zavier Scott en el fondo de la zona de anotación para un pase de touchdown de 16 yardas. La conversión de 2 puntos dejó el marcador 24-14 a mediados del último cuarto.

Pittsburgh luego avanzó y fue por el cuarto y gol desde la yarda 3, pero Gainwell fue detenido, dejando a los Vikings con el balón en su línea de 1 yarda con poco más de cuatro minutos restantes.

Wentz conectó con un Jordan Addison totalmente descubierto para una recepción de 81 yardas antes de ser tackleado en la 1, preparando la recepción de touchdown de 2 yardas de Jalen Nailor en cuarta oportunidad.

La remontada se quedó corta cuando Wentz lanzó un pase incompleto en cuarta y 17 desde la yarda 32 de los Vikings, y los Steelers agotaron el reloj.

Justin Jefferson tuvo 10 recepciones para 126 yardas y Addison tuvo cuatro recepciones para 114 yardas en su primer juego de la temporada después de una suspensión de tres juegos.

Los Vikings acertaron 4 de 14 en tercera oportunidad.