Milan gana 2-1 al Napoli y comparte el liderato de la Serie A con los napolitanos y la Roma. Foto: AP

MILÁN (AP).- Un Christian Pulisic en plena forma será temido por todos los equipos de la Serie A después de que el internacional estadunidense llevó al AC Milan a una victoria por 2-1 sobre el campeón defensor Napoli este día. Fue la primera derrota de los napolitanos de la temporada.

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, había dicho poco antes del inicio que Pulisic no estaba en su mejor forma, pero el estadunidense iluminó el San Siro y marcó un gol y dio una asistencia antes de tener que ser sacrificado cuando su equipo se quedó con 10 hombres al comienzo de la segunda mitad. Fue el sexto gol de Pulisic en siete partidos esta temporada con el cuadro de Lombardía.

Milan y Napoli encabezan la clasificación de la Serie A con 12 puntos junto con la Roma después de que el equipo de la capital italiana venció al Hellas Verona por 2-0.

El partido fue anunciado como una batalla por el título de principios de temporada y también fue el primer encuentro en más de 11 años entre dos de los entrenadores italianos más exitosos, Allegri y su homólogo del Napoli, Antonio Conte.

El Milan tuvo un comienzo perfecto, adelantándose en menos de 150 segundos gracias a la magia de Pulisic. El estadounidense eludió a Luca Marianucci, corrió desde su propio campo por la izquierda y evitó que el balón se fuera. Recortó y superó de nuevo al defensa del Nápoles para pasar el balón a Saelemaekers, quien lo remató a tope.

El Milan debería haber doblado su ventaja gracias a un magnífico pase de Pulisic, pero Youssouf Fofana disparó desviado.

Pulisic marcó él mismo en el minuto 31. Esta vez, fue Strahinja Pavlovic quien aprovechó un par de entradas débiles para adelantarse y cederle el balón a Fofana, quien lo rozó para que Pulisic anotara el primer gol.

El Milan parecía encaminarse hacia una victoria sorprendentemente cómoda, pero se complicó las cosas cuando el defensa Pervis Estupiñán cometió un penalti innecesariamente y fue expulsado por arrastrar al capitán del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, dentro del área.

Kevin De Bruyne convirtió el penalti para su tercer gol en cinco partidos desde que llegó al Napoli en una transferencia libre procedente del Manchester City.

Con el Milan reducido a 10 hombres y necesitando proteger una necesidad mínima, Pulisic fue reemplazado por el defensa Davide Bartesaghi, quien fue ovacionado en el San Siro.