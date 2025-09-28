Raúl Jiménez hace historia al llegar a 60 goles en la Premier League (Video)

Raúl Jiménez hace historia al llegar a 60 goles en la Premier League. Foto: X: @FulhamFC

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Este día, Raúl Jiménez llegó a 60 goles en la Premier League, la máxima cifra de anotaciones conseguida por un mexicano en esa liga, sin embargo, no evitó que el Aston Villa ganara por primera vez en esta temporada tras vencer 3-1 al Fulham.

Dos goles en dos minutos de la segunda mitad en Villa Park sellaron la remontada después de que Fulham se adelantara al minuto 3 gracias a Raúl Jiménez.

Ollie Watkins empató el partido antes del medio tiempo y John McGinn y Emiliano Buendia anotaron poco después del descanso para ayudar al Villa a conseguir una victoria de liga en su sexta oportunidad al comienzo de la temporada.

La victoria supuso un alivio para el entrenador Unai Emery, quien ha tenido un comienzo de temporada difícil. El español, que guió al Villa a la clasificación para la Champions League en su primera temporada completa al mando y a la Europa League la pasada temporada, ha visto a su equipo en una situación complicada en las primeras semanas de esta campaña, tras dos derrotas y tres empates.

Y cuando Jiménez adelantó al Fulham de cabeza en el tercer minuto, desafortunadamente el atacante mexicano tuvo una lesión muscular y fue sustituido poco después de su anotación.

Raúl Jiménez llegó a 60 goles en Premier League



Vía @somos_FOX pic.twitter.com/ZsJ4Nmk7Hr — Fernando Quirarte (@F_Quirarte) September 28, 2025

Tras recibir el gol en contra, el Aston Villa se repuso a través de Watkins, quien anotó su primer gol de la temporada al elevar el balón al portero del Fulham, Bernd Leno, en el minuto 37.

McGinn disparó raso desde unos 20 metros hacia el fondo de la red a los cuatro minutos del segundo tiempo y Buendia disparó a corta distancia dos minutos después.