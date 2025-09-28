Xolos ponen fin al paso invicto de Cruz Azul, que pierde en el adiós de Jesús Corona (Video)

TIJUANA (AP) — Domingos Blanco y Mourad El Ghezouani marcaron los goles con el que Tijuana puso fin al paso invicto de Cruz Azul después de vencerlo 2-0 el domingo, en la conclusión de la 11ma jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

Blanco hizo una gran jugada dentro del área para enfilarse a sacar un disparo, que alcanzó a desviar Gonzalo Piovi, para que el esférico terminara en el fondo de la portería durante el cuarto minuto del descuento previo al descanso.

¡Gooool de @Xolos!



Domingo Blanco adelanta a los del 'Loco' Abreu a pocos minutos de irse al medio tiempo



45' ??1-0?? pic.twitter.com/FNq35aTZ3L — FOX (@somos_FOX) September 29, 2025

El Ghezouani amplió la ventaja a los 72, con disparo rasante dentro del área, que puso el balón en las redes junto al poste.

El conjunto celeste afrontó el partido en desventaja numérica desde el minuto cinco, luego de sufrir la expulsión de Jorge Rodarte por una entrada sobre Adonis Preciado en el mediocampo.

Este revés manda a Cruz Azul hasta la cuarta posición con 24 puntos, misma cantidad que tiene América, pero con peor diferencia de goles.

Toluca es líder con 25 unidades, mismas que tiene Rayados. Tijuana ascendió a la 6ta posición con 19 puntos.

El veterano arquero Jesús Corona, de 44 años, se retiró del fútbol como arquero de Xolos enfrentando al equipo en el que militó por más de una década y con el que fue campeón de liga en el torneo Guardianes 2021.

Corona, ganador de la presea de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la Selección Mexicana Sub 23, comenzó el partido y salió de cambio a los 10 minutos, siendo felicitado por sus compañeros y rivales. Puso fin a una trayectoria de 22 años en los que jugó para Atlas, Tecos, Cruz Azul y Tijuana en la Liga MX.

Tigres hilvana cinco jornadas sin derrota

Juan Francisco Brunetta y Marcelo Flores hicieron las dianas con las que Tigres se impuso a domicilio 2-0 a Querétaro.

Brunetta abrió la cuenta a los 30 minutos con un potente zurdazo desde el centro del área; Flores amplió la ventaja a los 53, con un nuevo remate dentro del área.

Pablo Barrera tuvo la oportunidad de recortar la desventaja con un penal con el que concluyó el juego; sin embargo, sacó un disparo que se fue muy alejado de la portería.

El encuentro se le complicó a los anfitriones Gallos desde que se quedaron con 10 elementos por la expulsión de Mateo Coronel a los 42, luego de haber cometido una falta sobre Joaquim Pereira.

Tigres extendió su paso sin derrota a cinco jornadas para afianzarse en la 5ta posición con 22 unidades.

A Querétaro se le acabó la buena racha en el campeonato, en el que tuvo los más recientes dos partidos sin derrota. Gallos queda en la 17ma posición después de sufrir su séptimo revés en el curso.

Toluca es el nuevo líder

Con la conclusión de la 11ma jornada Toluca y Rayados tienen 25 puntos, América y Cruz Azul 24, Tigres 22; Tijuana 19; Juárez 18; Pachuca 17; Chivas 14; Pumas 13; León 12; San Luis, Santos y Atlas 10; Necaxa 9; Mazatlán y Querétaro 8 y Puebla 5.

La 12da jornada comenzará el viernes 3 de octubre con los juegos Necaxa vs. Pachuca; Mazatlán vs. San Luis y Atlas vs. Juárez; continuará el sábado 4 de octubre con Querétaro vs. Puebla; León vs. Toluca; Tigres vs. Cruz Azul y América vs. Santos. La fecha concluirá el domingo 5 de octubre con Pumas vs. Chivas y Tijuana vs. Monterrey.