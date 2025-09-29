Â¿CuÃ¡l es la regla de tiempo extra que adoptÃ³ la NFL para esta temporada?. Foto: AP

(AP).- El esperado regreso de Micah Parsons a Dallas para enfrentar a sus ex compaÃ±eros de los Cowboys terminÃ³ con un empate 40-40 y el raro gol de campo que empatÃ³ el juego.

Brandon Aubrey, de los Cowboys, y Brandon McManus, de Green Bay, intercambiaron goles de campo cortos en el tiempo extra el domingo por la noche, y la Ãºnica captura de Parsons contribuyÃ³ a mantener a Dallas fuera de la zona de anotaciÃ³n en el periodo extra. Fue la segunda vez que los Cowboys jugaron al tiempo extra esta temporada, ambas tras empatar 37-37 en el tiempo reglamentario.

El primero terminÃ³ con un gol de campo de Aubrey en el Ãºltimo segundo de la prÃ³rroga de 10 minutos, que le dio a Dallas la victoria por 40-37 sobre los New York Giants. Este terminÃ³ cuando McManus anotÃ³ un gol de campo sin tiempo restante, lo que supuso el primer empate de la NFL desde 2022 y el primero de Dallas en tiempo extra.

Los empates podrÃ­an ser mÃ¡s frecuentes esta temporada gracias a un ajuste en la regla de tiempo extra de la NFL que no jugÃ³ un papel el domingo por la noche, pero podrÃ­a hacerlo en el futuro.

Â¿CuÃ¡l es la regla de horas extras para esta temporada?

La liga aprobÃ³ una propuesta para hacer que el tiempo extra de la temporada regular sea mÃ¡s parecido a la postemporada, con ambos equipos teniendo la oportunidad de tener una posesiÃ³n, incluso si el equipo que recibe el balÃ³n primero anota un touchdown.

La NFL instituyÃ³ el tiempo extra en la temporada regular en 1974, aÃ±adiendo un periodo de muerte sÃºbita de 15 minutos que finalizaba con cualquier anotaciÃ³n. En 2010, la regla se modificÃ³ a una muerte sÃºbita modificada que requerÃ­a un touchdown en la posesiÃ³n inicial para finalizar el partido inmediatamente, en lugar de solo un gol de campo. Esta regla estuvo vigente tanto en la temporada regular como en los playoffs.

Luego, el tiempo extra se acortÃ³ a solo 10 minutos para la temporada regular en 2017. Un cambio de reglas en 2022 para los playoffs les dio a ambos equipos la oportunidad de anotar incluso con un touchdown en la primera posesiÃ³n.

Ahora ese es el caso en la temporada regular, despuÃ©s de que la posiciÃ³n de campo mejorada en los kickoffs hizo que ganar en tiempo extra en un TD de posesiÃ³n inicial fuera mÃ¡s fÃ¡cil.

Â¿CÃ³mo funcionÃ³ la regla anterior?

SegÃºn Sportradar, seis de los 16 juegos de tiempo extra de la temporada pasada terminaron con un TD en la primera serie, la mayor cantidad de juegos de tiempo extra que terminaron en la primera serie desde que el cambio de regla entrÃ³ en vigencia en 2010.

En total, los equipos que ganaron el sorteo de tiempo extra ganaron el 75% de las veces la temporada pasada, segÃºn Sportradar, y tuvieron un porcentaje de victorias de .606 en tiempo extra desde que se redujo a 10 minutos.

La liga mantuvo el perÃ­odo extra de 10 minutos en lugar de ampliarlo a 15 minutos como propuso originalmente Filadelfia, lo que podrÃ­a llevar a que los equipos opten por 2 y una victoria si igualan un TD en la serie inicial con uno propio, ya que podrÃ­a no haber tiempo para otra posesiÃ³n.

Â¿QuÃ© tan raro fue el tiempo extra del domingo por la noche?

El juego del domingo marcÃ³ apenas la quinta vez desde que se cambiÃ³ la regla del tiempo extra en 2010 que un juego terminÃ³ en empate despuÃ©s de que ambos equipos patearan un gol de campo.

OcurriÃ³ por primera vez en la semana 13 de la temporada 2013, cuando Mason Crosby de Green Bay y Blair Walsh de Minnesota intercambiaron goles de campo en tiempo extra en un juego 26-26.

VolviÃ³ a ocurrir la temporada siguiente, cuando Graham Gano igualÃ³ la patada de Mike Nugent para darle a Carolina un empate 37-37 contra Cincinnati. Arizona y Seattle intercambiaron goles de campo en tiempo extra en un empate 6-6 en la semana 7 de la temporada 2016, y Detroit y Arizona lo hicieron en el primer partido como titular de Kyler Murray en 2019.

SegÃºn el sitio web Quirky Research, la patada de McManus fue el primer gol de campo que dejÃ³ en el terreno al oponente en un juego que terminÃ³ empatado en la NFL desde que Pete Gogolak lo hizo en la Ãºltima jugada del tiempo reglamentario para los New York Giants contra Filadelfia en la Semana 2 de la temporada de 1973 en el Ãºltimo juego de la NFL jugado en el antiguo Yankee Stadium.

La temporada siguiente se aÃ±adiÃ³ el tiempo extra a la NFL y se necesitÃ³ mÃ¡s de medio siglo para otro empate en el que el equipo llegara al final del partido.