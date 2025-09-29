El Valencia acusa de falso el documental sobre Vinícius Jr. y demanda a Netflix

Vinicius Junior, del Real Madrid, a la izquierda, confronta a los aficionados del Valencia mientras José Luis Gayá, del Valencia, reacciona durante un partido de La Liga española de fútbol entre Valencia y Real Madrid, en el estadio de Mestalla en Valencia, España, el domingo 21 de mayo de 2023.. Foto: Foto AP/Alberto Saiz, Archivo

MADRID (AP).- Este día, el club español Valencia informó que presentó una demanda contra Netflix alegando falsedades en un documental sobre el jugador brasileño Vinícius Júnior.

Valencia afirmó que el documental acusó erróneamente a un gran grupo de aficionados del Valencia de realizar cánticos racistas contra el delantero del Real Madrid en un partido de La Liga en 2023.

El club presentó la demanda luego de que sus demandas públicas de correcciones por parte de la productora del documental no fueran atendidas.

La demanda se dirige contra Netflix y la productora por dañar el honor de Valencia. Solicita una compensación económica, la corrección de los subtítulos del documental y la publicación de la sentencia, según el club.

El Valencia amenazó con demandar por primera vez este año. En aquel momento, los representantes de Vinícius afirmaron que el jugador no intervendría porque la demanda era contra Netflix y los productores del documental.

Una solicitud de comentarios enviada a Netflix no recibió respuesta inmediata.

El documental incluye un video en redes sociales que muestra lo que parecía ser una gran multitud en el Estadio de Mestalla coreando a Vinícius. El video tiene la palabra "mono" en los subtítulos. Pero Valencia afirma que los aficionados en realidad coreaban "tonto".

El entonces entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se apresuró a acusar a los aficionados del Valencia de insultar racialmente a Vinícius, pero luego se disculpó tras decir que se dio cuenta de que no era todo el estadio el que coreaba la palabra mono.

Hubo aficionados que profirieron insultos racistas contra Vinícius durante ese partido. Tres de ellos se convirtieron en los primeros aficionados condenados por racismo en el fútbol profesional español. Recibieron penas de ocho meses de prisión.

Durante el juicio, los peritos demostraron que el vídeo subtitulado “mono” estaba editado y no se correspondía con la realidad, según medios españoles.

Vinícius, quien fue objeto de repetidos insultos racistas en España, lloró durante el partido de 2023 contra el Valencia. Se enfrentó a un aficionado del Valencia que lo llamó mono e hizo gestos de mono desde la grada, detrás de una de las porterías.