La Selección de México Sub-20 debuta en el Mundial de Chile con empate ante Brasil (Video)

El próximo partido del tricolor es el miércoles ante España
lunes, 29 de septiembre de 2025 · 00:26

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Mexicana Sub-20 debutó este domingo en el mundial de la categoría con un empate a dos goles con Brasil en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Los pupilos de Eduardo Arce abrieron el marcador al minuto 10. Gil Mora mandó un centro al área que Tahiel Jiménez cabeceó, pero su remate fue atajado por el arquero rival. Sin embargo, Alexéi Domínguez estuvo atento para empujar el balón al fondo de las redes.

 

 

Minutos después, México pudo haber anotado el segundo con un disparo de fuera del área de Gil Mora, pero el balón pasó por un costado del marco brasileño.

Al minuto 18 el cuerpo técnico brasileño solicitó a los árbitros usar la tecnología para revisar un supuesto penal a su favor por una presunta mano de José Pachuca.

Los árbitros revisaron la jugada pero no otorgaron la pena máxima, por lo que Brasil perdió uno de sus dos retos; el "challenge" es una nueva tecnología que está implementando la FIFA en este Mundial.

Los sudamericanos lograron el empate al 21' gracias a un gol de Coutinho.

 

 

El futbolista brasileño aprovechó un rebote para meterle todo el empeine al balón y emparejar los cartones.

 

 

Al 75, Brasil le dio la vuelta al marcador con un tanto de Luighi en un saque de banda que se coló en el área mexicana, pero el equipo de Arce no se rindió y logró el empate al 86 gracias a un cabezazo de Diego Ochoa.

 

 

Con este resultado, tanto Brasil como la Selección Mexicana Sub-20 llegan a un punto en el Grupo C.

El próximo partido del tricolor es el miércoles ante España mientras que el de Brasil es el mismo día pero contra Marruecos.

 

