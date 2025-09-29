La Selección de México Sub-20 debuta en el Mundial de Chile con empate ante Brasil (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Mexicana Sub-20 debutó este domingo en el mundial de la categoría con un empate a dos goles con Brasil en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Los pupilos de Eduardo Arce abrieron el marcador al minuto 10. Gil Mora mandó un centro al área que Tahiel Jiménez cabeceó, pero su remate fue atajado por el arquero rival. Sin embargo, Alexéi Domínguez estuvo atento para empujar el balón al fondo de las redes.

#Sub20 | Acá les dejo el GOOOOOL con el que abrimos el marcador en nuestro debut ante Brasil en el Mundial.



Alexéi luego de una gran jugada entre Gil Mora y Tahiel Jiménez.#ProyectoSelecciones. ??????pic.twitter.com/AoZqbbbwTG — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

Minutos después, México pudo haber anotado el segundo con un disparo de fuera del área de Gil Mora, pero el balón pasó por un costado del marco brasileño.

Al minuto 18 el cuerpo técnico brasileño solicitó a los árbitros usar la tecnología para revisar un supuesto penal a su favor por una presunta mano de José Pachuca.

Los árbitros revisaron la jugada pero no otorgaron la pena máxima, por lo que Brasil perdió uno de sus dos retos; el "challenge" es una nueva tecnología que está implementando la FIFA en este Mundial.

Los sudamericanos lograron el empate al 21' gracias a un gol de Coutinho.

¡Se empara el partido! Gran jugada de Brasil para poner el 1-1 en el marcador pic.twitter.com/HMK2pWd6om — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

El futbolista brasileño aprovechó un rebote para meterle todo el empeine al balón y emparejar los cartones.

¡Gol de Brasil! Una desatención de la defensa que termina con el remate de Luighi pic.twitter.com/ZR19TJHloL — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 29, 2025

Al 75, Brasil le dio la vuelta al marcador con un tanto de Luighi en un saque de banda que se coló en el área mexicana, pero el equipo de Arce no se rindió y logró el empate al 86 gracias a un cabezazo de Diego Ochoa.

#Sub20 | ¡Grítenlo, Incondicionales!??????



Con este gol empatamos el marcador ante Brasil en el Mundial.



GOLAZO de Diego Ochoa. ??#ProyectoSelecciones. ??????pic.twitter.com/ypg7WfUdC6 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

Con este resultado, tanto Brasil como la Selección Mexicana Sub-20 llegan a un punto en el Grupo C.

El próximo partido del tricolor es el miércoles ante España mientras que el de Brasil es el mismo día pero contra Marruecos.