Lewis Hamilton dice que la muerte de su perro Roscoe es "una de las experiencias más dolorosas". Foto: Instagram: lewishamilton

LONDRES (AP).- Lewis Hamilton dijo que su bulldog Roscoe, una figura fija en el paddock de la Fórmula 1, murió después de días de tratamiento médico y que ponerlo a dormir fue "una de las experiencias más dolorosas" en la vida del siete veces campeón de F1.

Hamilton se perdió un día de pruebas de neumáticos la semana pasada mientras cuidaba a Roscoe, quien se encontraba en coma tras una neumonía. Roscoe falleció el domingo por la noche, según publicó Hamilton en Instagram el lunes.

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el último momento”, dijo Hamilton.

Roscoe, de 12 años, a quien Hamilton llamó su "mejor amigo" en una publicación en X, ha sido una figura habitual en el paddock de F1 durante gran parte de la carrera de Hamilton y tiene 1,4 millones de seguidores en Instagram.

“Aunque perdí a Coco (el perro de Hamilton que murió en 2020), nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí lo han hecho”, agregó.

Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han sufrido la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las cosas más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser correspondido.

La muerte de Roscoe provocó condolencias en todo el mundo de la F1.

Ferrari escribió en X que el bulldog sería "parte del paddock para siempre" y agregó: "Descansa tranquilo, Roscoe".

"Lamento mucho tu pérdida, compañero", comentó el ex compañero de equipo de Hamilton en Mercedes, George Russell, en Instagram.

“El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo”, publicó la cuenta oficial de la F1. “Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles”. La FIA, el organismo rector, expresó su profunda tristeza por la noticia.

La próxima carrera de Hamilton será el Gran Premio de Singapur de esta semana, mientras busca su primer podio en una carrera completa de F1 desde que se unió a Ferrari para 2025.