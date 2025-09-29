Nacho Ambriz es nuevo director tÃ©cnico del LeÃ³n; serÃ¡ su segunda etapa con este equipo . Foto: X: @clubleonfc

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Este dÃ­a, el Club LeÃ³n oficializÃ³ la llegada de Ignacio Ambriz como su nuevo timonel, esto despuÃ©s de la renuncia del argentino Eduardo Berizzo al banquillo de los Panzas Verdes.

El pasado viernes 26 de septiembre, LeÃ³n cayÃ³ 2-0 ante FC JuÃ¡rez y un dÃ­a despuÃ©s la instituciÃ³n leonesa anunciÃ³ que habÃ­a aceptado la renuncia presentada por Berizzo. A dos dÃ­as de la decisiÃ³n, a travÃ©s de un video en redes sociales, hoy presentÃ³ el regreso de Nacho Ambriz

El 19 de septiembre de 2018, Ambriz viviÃ³ una primera etapa dirigiendo al conjunto Esmeralda, con el cual ganÃ³ el campeonato de liga del Apertura 2020 (Guard1anes 2020). SaliÃ³ de la instituciÃ³n en 2021 tras no llegar a un acuerdo con la instituciÃ³n para su renovaciÃ³n.

En el presente certamen, el LeÃ³n marcha en la decimoprimera posiciÃ³n con 12 puntos, esto tras tres victorias, tres empates y cinco derrotas.