Mbappé y Kane brillan en las victorias del Real Madrid y el Bayern Múnich en Champions League. Foto: AP

(AP).- Kylian Mbappé anotó un triplete y Harry Kane anotó en dos ocasiones mientras los pesos pesados europeos Real Madrid y Bayern Múnich disfrutaron de grandes victorias sobre los recién llegados al torneo en Champions League este día.

El Madrid se deshizo del cansancio del viaje con una victoria por 5-0 ante el Kairat Almaty en Kazajstán, y el Bayern ganó cómodamente por 5-1 al Pafos en Chipre.

El Tottenham necesitó un autogol en el último momento para escapar de Bodø/Glimt con un empate 2-2 en el primer partido en casa del campeón noruego en la fase principal de la competición.

El Liverpool perdió 1-0 ante el Galatasaray tras la anulación de un penalti en el minuto 88 tras la revisión del VAR. Victor Osimhen marcó el gol de la victoria para el Galatasaray desde el punto de penalti en la primera parte, después de que Dominik Szoboszlai le diera un golpe en la cara a Baris Alper Yilmaz con el brazo.

El Atlético de Madrid goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt con el entrenador Diego Simeone observando desde las gradas después de su suspensión por un altercado con un aficionado del Liverpool en el anterior partido de Champions League del equipo.

José Mourinho lanzó un beso a la afición del Chelsea a su regreso a Stamford Bridge con el Benfica. Solo un jugador del Benfica marcó, pero fue un autogol de Richard Ríos el que decidió el resultado, 1-0 para el Chelsea, que provocó la expulsión de João Pedro en los últimos minutos.

El Marsella venció al Ajax de visita por 4-0, y Lautaro Martínez anotó dos veces para liderar al Inter de Milán a una victoria por 3-0 en casa sobre el Slavia de Praga.