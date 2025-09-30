Tyreek Hill, de los Dolphins, se disloca la rodilla izquierda ante los Jets (Video)

Tyreek Hill, de los Dolphins, se disloca la rodilla izquierda ante los Jets. Foto: Captura de video

MIAMI GARDENS, Florida, EU (AP).- La temporada de Tyreek Hill con los Miami Dolphins potencialmente llegó a un final repentino el lunes por la noche, cuando la rodilla izquierda del destacado receptor abierto se dislocó gravemente poco después de realizar una atrapada cerca de la línea lateral.

El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, informó que a Hill le diagnosticaron una dislocación de rodilla. Hill permanecerá hospitalizado durante la noche, añadió McDaniel.

Le colocaron una férula de aire en la pierna antes de que Hill, entre vítores y aplausos, reconociendo los vítores de la afición, fuera retirado del campo en una camilla. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano, según informaron los Dolphins, para que le realizaran imágenes, evaluaran y observaran la lesión de rodilla.

"Probablemente estaba de mejor humor que cualquier jugador que haya visto pasar por una experiencia tan terrible", dijo McDaniel. "Inmediatamente abrió los ojos como platos y dijo: 'Estoy bien, solo hay que asegurarme de que los chicos consigan la victoria'. Estaba concentrado en el equipo".

Los Dolphins esperaban conocer más detalles el martes, dijo McDaniel. Hill se sometió a una resonancia magnética y una tomografía computarizada el lunes por la noche, según informó su agente, Drew Rosenhaus, a la cadena de televisión miamense WSVN.

¿Hay algún ligamento roto? ¿Hay algún cartílago roto? ¿Hay algún hueso roto? Revisa el flujo sanguíneo. ¿Hay algún daño nervioso, Dios no lo quiera? —dijo Rosenhaus en la entrevista televisiva—. Todo esto se está revisando.

Los miembros del personal médico y de entrenamiento atlético de los Dolphins estaban con Hill en el hospital, dijo Rosenhaus.

La pierna de Hill estaba doblada en un ángulo desagradable cuando el personal médico, que estuvo a su lado en cuestión de segundos, llegó hasta él.

Hill se lesionó al atrapar una pelota y fue tackleado cerca de la banda de los New York Jets con 13:21 restantes en el tercer cuarto. Corría hacia la banda y plantó el pie izquierdo, y su rodilla pareció torcerse severamente al ser derribado.

Jugadores de ambos equipos se arrodillaron en varios puntos del campo mientras atendían a Hill, y el carrito fue llamado de inmediato. Los jugadores se reunieron brevemente alrededor del carrito antes de que lo llevaran por el campo hasta el túnel que conducía al vestuario de los Dolphins.

Las risas y bromas de Hill comenzaron incluso antes de que lo sacaran en camilla, dijo McDaniel, y dijo que la reacción de Hill ayudó a calmar a los Dolphins, quienes vencieron a los Jets 27-21 para su primera victoria en cuatro juegos esta temporada.

“Esa es su personalidad. Así es él”, dijo el mariscal de campo Tua Tagovailoa. “Nuestros pensamientos y oraciones están con él”.

Hubo una reacción inmediata de toda la liga, incluido un simple pensamiento del mariscal de campo de Kansas City y excompañero de equipo de Hill, Patrick Mahomes.

“Oraciones, hombre…” Mahomes publicó en X poco después de la lesión.

Hill, cinco veces seleccionado All-Pro y campeón del Super Bowl con los Chiefs en la temporada 2019, había igualado un máximo de la temporada en recepciones con seis cuando se lesionó.

Hill acumula 11,363 yardas de recepción desde que llegó a la NFL en 2017, la mayor cantidad en la liga en ese periodo. También acumula 819 recepciones, la cuarta mayor cantidad en la liga desde 2017, solo por detrás de Davante Adams (886), Travis Kelce (880) y Stefon Diggs (824).

Las 83 recepciones de touchdown de Hill son la tercera mayor cantidad en la NFL desde 2017. Adams tiene 102 recepciones de anotación y Mike Evans tiene 91.

"Es parte del juego. Es una triste realidad", dijo el liniero defensivo Zach Sieler. "Tienes que jugar cada jugada como si fuera la última".

Hill, de 31 años, está en su decimoprimera temporada en la NFL y la cuarta con los Dolphins. Lideró la liga con mil 799 yardas recibidas en 2023, pero ha tenido algunos momentos difíciles en su etapa en Miami, incluyendo retirarse del último partido de la temporada pasada y posteriormente indicar que quería jugar en otro equipo.

Eso llevó a Hill a tener que reconstruir algunas relaciones con sus compañeros de equipo, y el resultado de ese trabajo incluso se vio en los momentos inmediatamente posteriores a que se lesionó, dijo McDaniel.