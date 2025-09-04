¿Cristiano Ronaldo jugará en el Estadio Azteca? Portugal sería rival de México en 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las selecciones de México y Portugal se podrían enfrentar en marzo del 2026 para la reinauguración del Estadio Azteca, después de la renovación para que pudiera ser sede del Mundial que se jugará el próximo año en México, Canadá y Estados Unidos.

La reapertura del Coloso de Santa Úrsula está programada para el 28 de marzo del 2026. La escuadra que actualmente dirige el español Roberto Martínez sería la prueba de fuego para la Selección Mexicana, de acuerdo con información de Rubén Rodríguez, periodista de FOX Sports.

Este partido también pondrá a prueba la organización del estadio previo al mundial, ya que contará con la asistencia de grandes figuras como Cristiano Ronaldo —capitán de la selección portuguesa— Vítor Ferreira “Vitinha”, Bruno Fernandes y Nuno Mendes.

Actualmente, Portugal es el campeón de la Nations League en la UEFA y está ubicada en el sexto lugar del ranking FIFA detrás de Argentina que es el nuevo uno, España en el segundo puesto, Francia el tercero, Inglaterra cuarto y el quinto, Brasil.

Mientras tanto, México se encuentra en el ranking 13 de la FIFA, después de ganar la Copa Oro a Estados Unidos.

Recientemente, Portugal perdió a dos destacados jugadores, los hermanos Diogo Joto y André Silva, que murieron en un accidente automovilístico en España. Su fallecimiento conmocionó a Portugal y a la comunidad internacional aficionada al fútbol.