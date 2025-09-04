Pelea del Canelo Álvarez va en exclusiva por Netflix; “es un revés para el pueblo”, dice Sulaimán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de darse a conocer que la plataforma de entretenimiento Netflix obtuvo los derechos para ser el canal de difusión en exclusiva para transmitir las peleas del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, calificó de un revés para “el pueblo” el hecho de que este acuerdo impida que el púgil jalisciense pueda ser visto en la televisión abierta.

“Es algo muy penoso porque Televisión Azteca y antes Televisa habían pasado durante 16 años las peleas de Saúl 'Canelo' Álvarez. Azteca sumaba 21 peleas consecutivas llevando las peleas de Saúl precisamente para el pueblo de manera gratuita y en esta ocasión Netflix adquiere los derechos globales, totales y absolutos”, comentó Sulaimán Saldivar.

“No accedieron a algún tipo de opción aunque fuera diferido y es un nuevo golpe al deporte en sí porque el pueblo es el dueño de todo espectáculo, aunque son cuestiones comerciales o de contratos y ya queda todo a un lado”, agregó el titular del CMB.

En particular TV Azteca había acompañado la trayectoria profesional del ‘Canelo’ en señal abierta casi desde sus inicios; sin embargo, en esta ocasión, Netflix no abrió la posibilidad de subarrendar la transmisión ni bajo restricciones de horario.

Saúl Álvarez tendrá su siguiente compromiso contra el retador invicto, el estadounidense Terence Crawford en la disputa del título de peso supermediano, pactada para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, como parte de la tradicional función que realiza el mexicano en el marco de los festejos por la independencia de México.