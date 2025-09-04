TAS rechaza restitución inmediata del ascenso en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió que la apelación promovida por clubes de la Liga de Expansión solicitando la restitución inmediata del sistema de ascenso y descenso en el futbol mexicano ha sido rechazada, por lo que la presente temporada el sistema de competencia se mantendrá sin cambios, en lo que sería la última campaña bajo el formato de mantener a los mismos equipos en la máxima categoría.

A través de un comunicado, el TAS dio a conocer que, derivada de una audiencia presencial en la Ciudad de México, la apelación presentada por los clubes no es procedente, luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) notificó debidamente la decisión tomada el 29 de abril en la que informa que el ascenso y descenso se mantuvieran suspendidos al menos hasta la temporada 2025-2026.

La controversia se derivó a partir de la decisión por parte de la FMF de suspender por seis años el ascenso a la Liga MX en medio de la pandemia por Covid-19 en 2020, por lo que de acuerdo con los clubes demandantes, dicho plazo concluiría en 2026, mientras que la Federación interpreta que sería hasta el 2027, una vez que considera el inicio de la medida en 2021, cuando comenzó a aplicarse la resolución tomada el año anterior.

En un inicio, la inconformidad de los equipos ante la máxima autoridad de justicia deportiva a nivel mundial convocó a 10 clubes, de los cuales, Atlante, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca y Jaiba Brava se desistieron de la demanda ante el anuncio de la FMF de retirar el subsidio que les otorgaba en caso de que hubiera un procedimiento legal, lo que dejó sólo a Leones Negros de la U de G, Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, CD Mineros de Zacatecas y Venados FC en la querella, por lo que ahora deberán pagar 12 mil francos suizos (equivalente a casi 280 mil pesos mexicanos) a la Femexfut por concepto de gastos durante el procedimiento.?

Pese al fallo del TAS, los clubes involucrados mostraron su beneplácito ante la posibilidad de que el ascenso regrese a la competición para la temporada 2026-2027.

“La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades, no sólo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte”, se lee en un comunicado conjunto. “Reafirmamos nuestra disposición total de trabajar de manera coordinada con la Federación Mexicana de Futbol en la construcción de competiciones sólidas, transparentes y sostenibles que fortalezcan el desarrollo colectivo de la industria del futbol nacional”, agrega el documento.

Como parte de su pronunciamiento tras la decisión del TAS, la FMF destaca el “revés definitivo” a la demanda de los seis clubes y adelanta que en su momento, será su Asamblea General la que determinará las reglas para la ejecución del acuerdo tomado en 2020.

En los últimos años, ha trascendido la intención por parte de la Federación Mexicana de Futbol de eliminar definitivamente el sistema de ascenso y descenso en el balompié profesional para migrar a un formato como el de los circuitos profesionales en los Estados Unidos, incluida la MLS de futbol, lo cual permitiría revalorizar las franquicias y la propia Liga MX en medio del proceso para eliminar la multipropiedad.