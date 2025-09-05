Alcaraz vence a Djokovic en el US Open y alcanza su tercera final de Grand Slam consecutiva. Foto: AP

NUEVA YORK (AP).- Carlos Alcaraz usó su juventud, capacidad atlética y creatividad para imponerse ante el mucho más experimentado, pero también mucho mayor, Novak Djokovic y venció al 24 veces campeón de torneos major por 6-4, 7-6 (4), 6-2 el viernes en el Abierto de Estados Unidos para asegurarse un lugar en su tercera final consecutiva de Grand Slam.

Al final, Djokovic parecía resignado al resultado. El serbio de 38 años llegó a semifinales en los cuatro Grand Slams de esta temporada, pero quedó eliminado en esa ronda en cada ocasión.

La victoria de Alcaraz, segundo cabeza de serie, significa que se enfrentará al número 1 Jannik Sinner o al número 25 Felix Auger-Aliassime por el campeonato el domingo, cuando el presidente Donald Trump planea asistir.

Alcaraz busca su sexto título importante y el segundo en Flushing Meadows. Derrotó a Sinner en Roland Garros en junio y perdió contra su rival en Wimbledon en julio.

Sinner podría convertirse en el primer campeón masculino que revalida su título en Nueva York desde que Roger Federer ganó el torneo en cancha dura durante cinco años consecutivos, entre 2004 y 2008.

El intento de Djokovic de convertirse en el primer jugador en la historia del deporte en conseguir el puesto número 25 fue bloqueado nuevamente.

Alcaraz, de 22 años, y Sinner, de 24, han combinado para conseguir los últimos siete campeonatos importantes y nueve de los últimos 12. Djokovic ganó los otros tres en ese lapso, el más reciente en el US Open de 2023.

Los tiros de Djokovic no fueron del todo precisos al principio y, salvo un breve interludio en el segundo set, su habitual brío no estuvo presente. Puso los ojos en blanco tras un fallo e hizo muecas tras otro. En los cambios de lado, flexionó o estiró el cuello, algo que le había molestado al principio del torneo, y también fue revisado por un entrenador.

También hubo algún que otro toque de brillantez, incluyendo un tiro de revés a dos manos que provocó rugidos estridentes de la multitud, que a menudo gritaba su apodo, "¡No-le!", y parecía querer presionarlo para que al menos hiciera las cosas más competitivas, si no ganara.

Djokovic lo celebró pavoneándose hacia su toallero mientras agitaba la mano derecha una y otra vez, como diciendo: "¡Guau! ¡Qué bien estuvo eso!".

Cuando Alcaraz sacó para el primer set, un punto particularmente espectacular terminó con ambos hombres cerca de la red hasta que un tiro perfectamente angulado de Djokovic provocó un error que realmente conmovió a la afición. Djokovic sonrió y luego agitó la raqueta para recibir más apoyo, y la afición respondió.

Pero Alcaraz provocó errores en la devolución de cada uno de los siguientes dos servicios, ambos a 190 km/h (Djokovic se agachó decepcionado después del primero) y eso aseguró el set.

Pronto, Djokovic finalmente consiguió un punto de quiebre con la ayuda de una devolución de un saque a 212 km/h y lo aprovechó cuando Alcaraz envió un revés largo. Djokovic lanzó un uppercut y mantuvo la pose mientras los espectadores saltaban de sus asientos para gritar, aplaudir e intercambiar saludos antes de lanzar otro coro de "¡No-le!".

Fue apenas la segunda vez en este US Open que un oponente le robó un juego de servicio a Alcaraz.

Un saque después, Djokovic ganaba el set 3-0. ¿Podría esto presagiar un partido largo y reñido?

Alcaraz respondió de inmediato y se llevó los tres juegos siguientes, incluyendo un derechazo cruzado que pasó ganador y que fue tan magnífico que hasta Djokovic se sintió obligado a aplaudir con su raqueta.

Alcaraz nunca volvió a enfrentarse a un punto de quiebre. Todo un logro. Como dijo Alcaraz poco antes de terminar su camino desde el vestuario a la pista de Ashe: «Ahora me enfrento a uno de los mejores restadores de la historia, si no el mejor».

Alcaraz también tiene mucho talento en ese aspecto del tenis. Así que, cuando ganó el sorteo, optó por recibir, y solo necesitó un juego para demostrar lo que puede hacer, rompiéndole el servicio a Djokovic desde el principio.

Puede que no haya sido una actuación perfecta de Alcaraz, quien cometió 30 errores no forzados, el mismo total que Djokovic. Pero fue más que suficiente.

“Hoy diría que no fue mi mejor nivel del torneo”, dijo Alcaraz, “pero mantuve la calma desde el principio hasta el último punto”.

Llevaba una camiseta rosa sin mangas y ahora lucía casi una cabeza llena de cabello, menos de dos semanas después de presentarse a su partido de primera ronda con un corte de pelo rapado que dijo que era necesario cuando su hermano intentó cortarlo, pero se equivocó.

Quizás la decisión de disfrutar de un descanso el miércoles ayudó a Alcaraz. Jugó golf con el campeón del Masters de 2017, Sergio García, quien estaba en primera fila frente al juez de silla el viernes.

Al parecer, Alcaraz también salió victorioso en el golf, al decir de García: "Me debe 200 dólares ahora mismo".