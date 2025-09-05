Dueños de palcos del Estadio Azteca ganan larga lucha por acceso al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Después de una disputa de 18 meses, los dueños de palcos de lujo del Estadio Azteca podrán usarlos en el Mundial de 2026 sin tener que pagar extra, anunció este viernes Félix Aguirre, director del inmueble.

A diferencia de los otros dos estadios en México que albergarán partidos el próximo año, el Azteca tuvo un problema con los dueños de los palcos. Exigían respetar un acuerdo que data de la construcción del estadio hace seis décadas, el cual les otorgaba acceso ilimitado a sus asientos durante 99 años.

“Hemos finalizado las negociaciones y los acuerdos con la FIFA y estamos en las etapas finales que nos permitirán anunciar hoy que los propietarios podrán utilizar y disfrutar del acceso durante el Mundial”, dijo el director del estadio, Félix Aguirre, en una entrevista en Radio Fórmula.

“Ha sido un proceso largo, agradecemos la paciencia de los involucrados”.

Para financiar la construcción del estadio en la década de 1960, el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo vendió palcos a inversionistas privados por 115 mil pesos, o unos 9 mil dólares de la época, otorgando a los propietarios derechos de uso durante 99 años. Esto incluyó el acceso durante los Mundiales de 1970 y 1986 en México.

Pero los propietarios de palcos estaban preocupados por el acceso para la Copa Mundial del año próximo porque las reglas de la FIFA requieren que tome el control de los estadios de la Copa Mundial 30 días antes del primer partido y siete días después del último.

El Azteca será sede del partido inaugural del Mundial y cuatro partidos más.

“Finalmente, la justicia prevaleció, al igual que el estado de derecho. No estábamos dispuestos a negociar”, dijo Roberto Ruano, secretario general de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas. “Los contratos están hechos para cumplirse. Debemos agradecer a Emilio Azcárraga por su intervención en este acuerdo, que es justo”.

El estadio, con capacidad para 83 mil personas, está siendo renovado y ha recibido un nuevo nombre de patrocinio.

Aguirre agregó que Ollamani, la empresa dueña del estadio, va a pagar a la FIFA el costo de esos palcos, pero no reveló el monto.

El director del estadio agregó que los propietarios de los palcos recibirán un anuncio oficial con los requisitos de acceso más tarde este día.