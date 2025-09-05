“Es un cobarde”: Jos Verstappen responde a declaraciones del padre de "Checo" Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio “Checo” Pérez, fue cuestionado en Victory Media acerca de la competencia interna entre su hijo y Max Verstappen, en su respuesta aseguró que las condiciones entre el piloto tapatío y el neerlandés no fueron las mismas.

"Checo corrió para Red Bull durante cuatro años. ¿Cuántos años ganó Red Bull el campeonato? Cuatro años. Checo Pérez convirtió a Verstappen en campeón. Si Checo hubiera tenido el mismo coche, ahora sería Campeón del Mundo", señaló Pérez Garibay.

Y agregó: “A Checo Pérez, Red Bull lo necesitaba para que Verstappen fuera campeón del mundo, le dieron un gran coche y mantuvo detrás a un ocho veces campeón del mundo detrás, a Lewis Hamilton, así que Checo tiene mucho que ver en los campeonatos del mundo de Red Bull”.

“@SChecoPerez estuvo cuatro años en RB. ¿Cuántos años fue campeón RB? Los cuatro. Esperemos que continúen los próximos cuatro [siendo campeones] sin ‘Checo’.



‘Checo’ Pérez hizo campeón del mundo a VER. Si a ‘Checo’ Pérez le hubieran dado el Fórmula 1 que le dieron el primer… pic.twitter.com/msHTOGiB7R — PrimeF1 (@PrimeF1__) September 2, 2025

Tras estas declaraciones, Jos Verstappen hizo una publicación en sus redes sociales, donde respondió y también se encargó de demeritar la labor de Pérez con Max. "Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador".

Wat een sukkel is dat. Hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen Maar moet gewoon gas geven — Jos Verstappen (@MaVic009) September 5, 2025

El equipo Cadillac Formula 1 Team anunció el martes 26 de agosto que el piloto mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas formarán su pareja de pilotos para la próxima temporada, en la que será el debut en la Fórmula 1 del equipo estadunidense, que contará en su equipo con dos de los pilotos más experimentados de la parrilla durante los varios años que durarán ambos contratos.