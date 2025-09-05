Estas son las 16 selecciones que ya clasificaron a la Copa del Mundo 2026

Copa del Mundo 2026
Estas son las 16 selecciones que ya clasificaron a la Copa del Mundo 2026Cuarenta y tres equipos obtendrán su lugar mediante torneos clasificatorios continentales. Otros dos asegurarán su lugar en los playoffs intercontinentales.
(AP).- La Copa Mundial de 2026 tendrá un récord de 48 equipos en el torneo que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.
Uruguay venció 3-0 a Perú, Colombia derrotó 3-0 a Bolivia y Paraguay empató 0-0 con Ecuador para asegurar su lugar en las eliminatorias sudamericanas el jueves.
Cuarenta y tres equipos obtendrán su lugar mediante torneos clasificatorios continentales. Otros dos asegurarán su lugar en los playoffs intercontinentales, con seis equipos y programados para marzo de 2026. Los tres países anfitriones clasifican automáticamente.
El desglose
Asia tendrá ocho plazas directas y una en el playoff intercontinental.
África tiene nueve plazas directas más una para el repechaje intercontinental.
América del Norte, América Central y el Caribe obtienen tres plazas directas (más las tres naciones anfitrionas) y otras dos plazas en los playoffs intercontinentales.
Sudamérica tiene seis cupos directos y enviará otro equipo a los playoffs intercontinentales.
Oceanía tiene un puesto asegurado por primera vez: Nueva Zelanda lo consiguió en marzo . Podría conseguir otro puesto con Nueva Caledonia, que se clasificará para los playoffs intercontinentales.
Europa tendrá 16 equipos que seguramente jugarán el próximo Mundial.
Ya calificado
- Estados Unidos, México, Canadá (calificados automáticamente como anfitriones)
Asia
- Japón (clasificado el 20 de marzo)
- Irán (clasificado el 25 de marzo)
- Jordania (clasificada el 5 de junio)
- Corea del Sur (clasificada el 5 de junio)
- Uzbekistán (clasificado el 5 de junio)
- Australia (clasificada el 10 de junio)
Oceanía
- Nueva Zelanda (clasificada el 24 de marzo)
Sudamérica
- Argentina (clasificada el 25 de marzo)
- Brasil (clasificado el 10 de junio)
- Ecuador (clasificado el 10 de junio)
- Uruguay (clasificado el 4 de septiembre)
- Colombia (clasificada el 4 de septiembre)
- Paraguay (clasificado el 4 de septiembre)