Estas son las 16 selecciones que ya clasificaron a la Copa del Mundo 2026

¿Quién se ha clasificado para el Mundial de 2026?. Foto: FIFA

(AP).- La Copa Mundial de 2026 tendrá un récord de 48 equipos en el torneo que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Uruguay venció 3-0 a Perú, Colombia derrotó 3-0 a Bolivia y Paraguay empató 0-0 con Ecuador para asegurar su lugar en las eliminatorias sudamericanas el jueves.

Cuarenta y tres equipos obtendrán su lugar mediante torneos clasificatorios continentales. Otros dos asegurarán su lugar en los playoffs intercontinentales, con seis equipos y programados para marzo de 2026. Los tres países anfitriones clasifican automáticamente.

El desglose

Asia tendrá ocho plazas directas y una en el playoff intercontinental.

África tiene nueve plazas directas más una para el repechaje intercontinental.

América del Norte, América Central y el Caribe obtienen tres plazas directas (más las tres naciones anfitrionas) y otras dos plazas en los playoffs intercontinentales.

Sudamérica tiene seis cupos directos y enviará otro equipo a los playoffs intercontinentales.

Oceanía tiene un puesto asegurado por primera vez: Nueva Zelanda lo consiguió en marzo . Podría conseguir otro puesto con Nueva Caledonia, que se clasificará para los playoffs intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos que seguramente jugarán el próximo Mundial.

Ya calificado

Estados Unidos, México, Canadá (calificados automáticamente como anfitriones)

Asia

Japón (clasificado el 20 de marzo)

Irán (clasificado el 25 de marzo)

Jordania (clasificada el 5 de junio)

Corea del Sur (clasificada el 5 de junio)

Uzbekistán (clasificado el 5 de junio)

Australia (clasificada el 10 de junio)

Oceanía

Nueva Zelanda (clasificada el 24 de marzo)

Sudamérica