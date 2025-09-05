Copa del Mundo 2026

Estas son las 16 selecciones que ya clasificaron a la Copa del Mundo 2026

Cuarenta y tres equipos obtendrán su lugar mediante torneos clasificatorios continentales. Otros dos asegurarán su lugar en los playoffs intercontinentales.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
viernes, 5 de septiembre de 2025 · 12:16

(AP).- La Copa Mundial de 2026 tendrá un récord de 48 equipos en el torneo que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Uruguay venció 3-0 a Perú, Colombia derrotó 3-0 a Bolivia y Paraguay empató 0-0 con Ecuador para asegurar su lugar en las eliminatorias sudamericanas el jueves.

Cuarenta y tres equipos obtendrán su lugar mediante torneos clasificatorios continentales. Otros dos asegurarán su lugar en los playoffs intercontinentales, con seis equipos y programados para marzo de 2026. Los tres países anfitriones clasifican automáticamente.

El desglose

Asia tendrá ocho plazas directas y una en el playoff intercontinental.

África tiene nueve plazas directas más una para el repechaje intercontinental.

América del Norte, América Central y el Caribe obtienen tres plazas directas (más las tres naciones anfitrionas) y otras dos plazas en los playoffs intercontinentales.

Sudamérica tiene seis cupos directos y enviará otro equipo a los playoffs intercontinentales.

Oceanía tiene un puesto asegurado por primera vez: Nueva Zelanda lo consiguió en marzo . Podría conseguir otro puesto con Nueva Caledonia, que se clasificará para los playoffs intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos que seguramente jugarán el próximo Mundial.

Ya calificado

  • Estados Unidos, México, Canadá (calificados automáticamente como anfitriones)

Asia

  • Japón (clasificado el 20 de marzo)
  • Irán (clasificado el 25 de marzo)
  • Jordania (clasificada el 5 de junio)
  • Corea del Sur (clasificada el 5 de junio)
  • Uzbekistán (clasificado el 5 de junio)
  • Australia (clasificada el 10 de junio)

Oceanía

  • Nueva Zelanda (clasificada el 24 de marzo)

Sudamérica

  • Argentina (clasificada el 25 de marzo)
  • Brasil (clasificado el 10 de junio)
  • Ecuador (clasificado el 10 de junio)
  • Uruguay (clasificado el 4 de septiembre)
  • Colombia (clasificada el 4 de septiembre)
  • Paraguay (clasificado el 4 de septiembre)
Más de
Copa del Mundo 2026 Mundial 2026 FIFA

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias