Luis Suárez se disculpa por escupir a personal del Sounders tras perder la final de Leagues Cup

Luis Suárez se disculpa por escupir a personal de staff del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup. Foto: Captura de video

FORT LAUDERDALE, Florida, EU. (AP).- El delantero del Inter de Miami, Luis Suárez, se disculpó este jueves por escupir en la cara a Gene Ramírez, encargado de seguridad del Seattle Sounders, tras la derrota de su equipo en la final de la Leagues Cup a principios de esta semana, violencia que se convirtió en la última entrada en una larga lista de transgresiones en la cancha a lo largo de su dilatada carrera.

Además del escupitajo, Suárez, compañero de equipo de Lionel Messi, estrella del Inter de Miami agarró por el cuello a al menos un jugador de Seattle durante una pelea posterior al partido. Las autoridades de la Major League Soccer y la Leagues Cup están investigando, y Suárez podría enfrentar sanciones.

“Antes que nada, quiero felicitar a los Seattle Sounders por su victoria en la Leagues Cup. Pero sobre todo, quiero disculparme por mi comportamiento al final del partido”, escribió Suárez en Instagram. “Fue un momento muy tenso y frustrante. Ocurrieron cosas después del partido que no debieron haber sucedido, pero eso no justifica mi reacción. Me equivoqué y lo lamento sinceramente.

“No es la imagen que quiero dar, ni a mi familia, que está sufriendo por mis errores, ni a mi club, que no merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería perder la oportunidad de reconocerlo y disculparme con todos los que se sintieron mal por lo que hice”.

El Inter Miami también emitió un comunicado el jueves, sin revelar los nombres de los jugadores. El club afirmó que está trabajando con las autoridades de la MLS y la Leagues Cup para garantizar que la situación se aborde adecuadamente y agradeció a la afición su continuo apoyo.

“El Inter Miami condena los altercados ocurridos tras la conclusión de la final de la Leagues Cup”, escribió el club. “Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte, y mantenemos nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha”.

Con Suárez, Uruguay puso fin a 20 años de bajo rendimiento en la Copa del Mundo al llegar a las semifinales en 2010. Ayudó a conseguir el primer título de la Copa América de Uruguay en 16 años en 2011. Fue fundamental en el primer título español del Atlético de Madrid en siete años en 2021.

También es conocido por una infame mano intencional en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2010 para arrebatarle un lugar en las semifinales a Ghana y cumplió suspensiones en tres ocasiones por morder a oponentes (la más reciente de ellas en 2014, después de morder el hombro del defensor italiano Giorgio Chiellini después de una pelea en el área penal durante un partido de la Copa del Mundo).

Suárez ha participado en 16 goles del Inter Miami —seis anotando y diez asistiendo— durante la MLS esta temporada, la segunda mayor cantidad del equipo, solo superada por Messi. El ocho veces ganador del Balón de Oro suma 19 goles y 10 asistencias en partidos de la MLS este año.

“Sabemos que aún queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para lograr el éxito que este club y toda su afición merecen”, escribió Suárez para concluir su comunicado el jueves. “Un abrazo a todos”.