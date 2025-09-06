Aryna Sabalenka derrota a Amanda Anisimova para conseguir su segundo título consecutivo del US Open

NUEVA YORK (AP).- Aryna Sabalenka no cometió muchos errores —bueno, hasta casi el final— a pesar de no sacrificar poder, y superó a Amanda Anisimova para ganar 6-3, 7-6 (3) en la final del US Open el sábado, convirtiéndose en la primera mujer en ganar el torneo en años consecutivos desde Serena Williams hace más de una década.

Sabalenka, número 1 del ranking, consiguió el cuarto título de Grand Slam de su carrera, todos en pista dura. Sin embargo, no todo fue color de rosa.

Sabalenka se adelantó dos veces con un quiebre en el segundo set y sacó para la victoria con 5-4. Pero con el marcador 30-30, tan cerca del trofeo, tuvo la oportunidad de rematar y llegar al punto de partido. En cambio, al retroceder, Sabalenka envió la pelota a la red, dándole a Anisimova una oportunidad de quiebre.

Tras ese terrible fallo, Sabalenka dejó caer su raqueta en la cancha azul y esbozó una sonrisa triste. Un momento después, Anisimova, una estadounidense de 24 años, aprovechó el quiebre para ponerse 5-5 y agitó el puño izquierdo mientras unos 24.000 de sus amigos más cercanos en el Estadio Arthur Ashe se pusieron de pie para aplaudir y gritar.

Ah, pero 15 minutos después del error, Sabalenka estaba arrodillada en la cancha y cubriéndose la cara con ambas manos, ganando su tercer punto de partido.

Evitó convertirse en la primera mujer en perder tres finales importantes en una sola temporada desde Justine Henin en 2006.

Sabalenka, bielorrusa de 27 años, fue subcampeona del Abierto de Australia en enero, tras Madison Keys, y de Roland Garros, tras Coco Gauff . Posteriormente, en Wimbledon en julio, Sabalenka fue eliminada por Anisimova.

Eso colocó a Anisimova en su primera final importante, que perdió 6-0, 6-0 ante Iga Swiatek.

Pero Anisimova dejó atrás esa derrota inmediatamente, lo suficiente como para ganar una revancha contra Swiatek en los cuartos de final del US Open.

Cuando Anisimova perdía 2-0, 30-0 ante Sabalenka al comenzar el partido del sábado, algunos fanáticos podrían haberse preguntado: No hay forma de que haya una repetición de la final en el All England Club, ¿verdad?

Anisimova se llevó los siguientes cuatro puntos para recuperarse, coronando el partido con un revés ganador y un golpe de derecha ganador. Eso hizo que la afición se pusiera de pie, gritando, y Anisimova suspiró mientras caminaba hacia la banda y se secaba el sudor de la frente.

Pronto, se puso 3-2 arriba. Pero Sabalenka se llevó los siguientes cuatro juegos y ese set.

Empezó a llover a cántaros antes del partido, así que las luces artificiales de Ashe estaban encendidas y su techo retráctil cerrado. Esto pareció distraer por momentos a Anisimova, quien les indicó a sus compañeros en la grada que algo le molestaba durante los saques.

La configuración también creó condiciones sin viento, ideales para dos jugadores que realmente pueden aplicar potencia con buen contacto. Y eso fue lo que ambos hicieron desde el principio, con saques rápidos y golpes de fondo profundos con tanta velocidad que responder nunca fue fácil.

Algunos intercambios fueron impresionantes, para ellos, sin duda, y para los espectadores, que se quedaron boquiabiertos ante la potencia durante los puntos más largos.

Ambas son agresivas en los intercambios y rara vez rehúyen el riesgo. Las recompensas pueden ser enormes, al igual que los errores, y Anisimova buscaba las líneas con cortes completos por ambos lados.

De los primeros 13 puntos de Sabalenka, que le ayudaron a ganar los dos primeros juegos, solo uno llegó con su propio tiro ganador. Los otros doce llegaron gracias a los seis errores no forzados y seis forzados de Anisimova.